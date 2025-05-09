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孫瑩瑩自拍難掩貴氣　愛馬仕「天花板」鱷魚皮包、珠寶手鍊齊發

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▲▼ 孫瑩瑩 。（圖／翻攝ig）

▲孫瑩瑩難得在限時動態分享自拍照，疊戴兩條梵克雅寶手鍊與Bloomingdale彩色寶石手鍊。（圖／翻攝i_am_yen_yen IG）

記者陳雅韻／台北報導

台灣時尚圈派對文化已不若過往盛行，被封為「台灣第一名媛」的孫芸芸近幾年已淡出公眾場合，僅偶爾在IG分享生活點滴或與品牌合作的秀包美照，她旅居美國的姊姊孫瑩瑩更低調，過去會出席孫芸芸夫家微風集團活動以力挺妹妹，近來活動減少她更少公開亮相，也鮮少在社群發文，周二孫瑩瑩難得在IG限時動態po自拍照，手上疊戴兩款法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）手鍊與彩寶手鍊，休閒裝扮依然掩不住貴氣。

▲▼ 孫瑩瑩 。（圖／翻攝ig）

▲48歲的孫瑩瑩無論臉蛋或身材都保養得宜。（圖／翻攝i_am_yen_yen IG）

久未分享近況，孫瑩瑩的穿搭立刻引來網友好奇，她也有問必答，為網友解答彩寶手鍊與所用的指甲油品牌。48歲的她遺傳媽媽何念慈的漂亮基因，無論臉蛋或身材都保養得宜，與妹妹孫芸芸都是凍齡代表人物。

▲▼ 孫瑩瑩 。（圖／翻攝ig）

▲孫瑩瑩背愛馬仕「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝i_am_yen_yen IG）

▲▼ 孫瑩瑩 。（圖／翻攝ig）

▲孫瑩瑩也收藏愛馬仕鱷魚皮Lindy包。（圖／翻攝i_am_yen_yen IG）

孫家姊妹收藏精品的品味也相似，都是法國殿堂級品牌愛馬仕（HERMÈS）的擁護者，孫瑩瑩的收藏中不乏身價非凡的鱷魚皮包款，過去曾曝光黑色鱷魚皮Lindy包，也背過藏家眼中的夢幻逸品、被封為愛馬仕「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮凱莉包自拍，同款包近期出現在佳士得拍場上，估價超過320萬元。

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關鍵字：

孫瑩瑩, 飯克雅寶, 愛馬仕

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