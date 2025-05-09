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凱特王妃舊衣配黛妃耳環美出新高度　珍珠項鍊被秒殺

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃身穿Alessandra Rich波卡圓點洋裝、拎DeMellier包，向二戰受難者獻花致意。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國慶祝「歐戰勝利紀念日」（Ve Day），自5日起一連舉行4天的活動，8日王室成員參加於西敏寺舉行紀念儀式，凱特王妃身穿Alessandra Rich黑白波卡洋裝，搭配婆婆黛安娜王妃傳承的Collingwood珍珠鑽石耳環現身，獻上花束緬懷二戰遇難者；稍晚又換上白色裙裝搭配珍珠首飾出席紀念音樂會，在莊重場合盡顯優雅端莊的氣質。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃佩戴黛安娜王妃傳承的Collingwood珍珠鑽石耳環。（圖／路透社）

凱特王妃昨連換兩套造型，都是已曝光過的舊衣重穿，只要珠寶首飾稍作變化，就能予人耳目一新的感受。出席於西敏寺舉行的歐戰勝利紀念日儀式時，她頭戴英國王室成員愛牌Juliettemillinery網紗黑色帽飾，搭配高領波卡圓點洋裝，耳際是黛安娜王妃結婚時的禮物—Collingwood淚滴狀的珍珠耳環，是凱特王妃最常戴的「婆婆牌」珠寶。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國王儲威廉（前排右三）夫婦與首相施凱爾夫婦並肩參加歐戰勝利紀念日音樂會。（圖／路透社）

而參加晚間的紀念音樂會，凱特王妃換上Self-Portrait白色裙裝搭配英國品牌Susan Caplan五股珍珠項鍊與耳環，優雅且不失活潑氣息，身為帶貨王的她再度帶動買氣，Susan Caplan官網上類似的五股珍珠項鍊已迅速售罄了。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃穿Self-Portrait白色裙裝搭配英國品牌Susan Caplan五股珍珠項鍊與耳環，展現優雅風格。（圖／路透社）

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關鍵字：

凱特王妃, 王儲威廉

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