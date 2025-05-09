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迪麗熱巴白襯衫一樣穿出氣勢　疊戴珍珠項鍊自信爆棚

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▲▼ Mikimoto,CHANEL 。（圖／公關照）

▲迪麗熱巴以白襯衫搭配MIKIMOTO M Signature系列珠寶，充滿動感活力。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星迪麗熱巴擔任MIKIMOTO代言人多年，過往總以禮服造型搭配高級珠寶亮相，但這回換上人人衣櫃中都有的白襯衫與黑衣，搭配M Signature 系列與M Collection系列珠寶，示範能與日常服裝完美融合的珍珠首飾，每一款結合品牌標誌性的「M」字設計，不僅品牌辨識度強烈，也極具個性，輕鬆襯托出女性的自信風采。

▲▼ Mikimoto,CHANEL 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO M Signature珍珠鑲鑽耳環，253,000元。

▲▼ Mikimoto,CHANEL 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO V Code珍珠鑲鑽墜鍊，194,000元。

迪麗熱巴在最新形象照中，穿上俐落白襯衫，疊搭MIKIMOTO M Signature系列項鍊與風格強烈的Ｖ字造型V Code系列珍珠鑲鑽墜鍊兩款項鍊，她同時戴著18K金鑲鑽M字配珍珠的耳環與戒指，展現時髦風格；而換上黑裝，她則選戴M Collection系列星型墜鍊、從M字延伸出來猶如貓咪輪廓的珍珠戒指，款款俏皮可愛，是日常百搭款。

▲▼ Mikimoto,CHANEL 。（圖／公關照）

▲迪麗熱巴身穿黑裝，配搭MIKIMOTO以經典Ｍ字為設計主軸的M Collection系列珠寶。

▲▼ Mikimoto,CHANEL 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO M Collection珍珠戒指側邊輪廓猶如貓咪，96,000元。

MIKIMOTO從品牌字首發想進行設計，香奈兒（CHANEL）則從嘉柏麗香奈兒的幸運數字5獲得啟發，發表以此數字為核心的N°5 高級珠寶系列，最新款為可調整為頸鍊的短項鍊、相同設計概念的手鍊、黃Ｋ金硬式手環、單邊耳環與戒指，鑲嵌美鑽的數字5環抱單顆美鑽，更加耀眼吸睛。

▲▼ Mikimoto,CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒ETERNAL N°5 18K金鑲嵌鑽石戒指，303,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼ Mikimoto,CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒ETERNAL N°5 18白金鑲嵌鑽石項鍊，336,000元。

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關鍵字：

迪麗熱巴, MIKIMOTO, CHANEL, 香奈兒

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