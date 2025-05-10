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勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣

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▲▼Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Submariner腕錶蠔式不鏽鋼款，型號124060，329,500元。（圖／翻攝勞力官網，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Submariner系列赫赫有名，是錶界最具代表性的潛水錶，高人氣又具保值性而廣受青睞，其中又以不鏽鋼材質的黑色面盤配黑色Cerachrom陶質字圈的「黑水鬼」最受歡迎，細究「黑水鬼」共有兩個版本，一款是沒有日曆的型號124060，另一款是具日期顯示的型號126610LN，究竟哪一款較受歡迎呢？官方不透露，但從二級市場看來，有日期的Submariner Date略勝一籌。

▲▼Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式不鏽鋼款，型號126610LN，369,500元。

1953年勞力士專為潛水員設計的Submariner腕錶並沒有日期功能，直到60年代第一只帶有凸鏡日期窗的Submariner腕錶問世，演變至今只有不鏽鋼版本的「黑水鬼」遵循原創提供無日曆版本，與有日曆的「黑水鬼」錶徑尺寸都是41毫米，防水300米，前者定價329,500元，有日曆顯示的Submariner Date腕錶定價多4萬元。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner腕錶蠔式不鏽鋼款人氣不墜。

「黑水鬼」炙手可熱，幾乎都要溢價才有機會入手，雖然近來二級市場不若以往蓬勃，許多被炒到天價的錶款行情都回歸冷靜，但勞力士有日曆的「黑水鬼」仍較熱門，實用功能是許多錶迷考量的因素之一，不過戴錶是很私人的感受，依然要傾聽自己的心聲選擇所愛。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲有日期顯示的勞力士Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式不鏽鋼款以的實用性吸引錶迷。

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關鍵字：

勞力士, Rolex, 黑水鬼

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