CITIZEN光動能錶注入飛行魂　「熊貓面」帥上天

▲CITIZEN Promaster系列SKY熊貓面CA4660-61A腕錶，18,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN光動能錶注入冒險魂，旗下Promaster系列「SKY」再推新作，發表「熊貓面」黑白撞色設計的CA4660-61A腕錶與金屬光澤綠色調的CA4664-60W腕錶，標誌性的鋸齒狀錶圈均具備飛行員所需的航空計算尺，以便於計算飛行時間、距離或油耗等資訊，同時加入計時碼錶、24小時制顯示與日期顯示等實用功能，並為時標與指針塗覆高亮度夜光塗層，確保在任何時刻都能輕易辨識各項功能，完美展現航空時計特色與美學。





▲CITIZEN Promaster系列SKY光澤綠CA4664-60W腕錶，19,800元。

除了飛行元素入設計，CITIZEN也同步推出具萬年曆、日期與星期顯示功能的全新光動能電波時計腕錶AT8238-84L與AT8238-84M，兩款皆以輕盈親膚的超級鈦打造，前者為湛藍色面盤，後者為今年錶界流行的湖水藍色，功能盤呈現直立三眼布局，搭配黑色底搭配白色城市時間字樣錶圈，相當搶眼，其無錶耳設計直接連接一體式鍊帶也是一大亮點，展現簡潔俐落的風格。





▲CITIZEN光動能電波錶AT8238-84L擁有湛藍面盤，34,800元。

▲湖水藍面盤的CITIZEN光動能電波錶AT8238-84M，34,800元。

瑞士天梭表（TISSOT）今年也積極搶攻太陽能腕錶市場，推出陣容完整的PRC 100 Solar太陽能腕錶系列，首波上市為錶徑39毫米款式，由擔任品牌亞洲形象大使的韓星李棟旭演繹此系列不同風格錶款，每一只錶均配備高效能的儲能系統，當自然光和人造光穿過藍寶石水晶錶鏡時，會被下方幾近透明的蜂巢結構透明太陽能板吸收，進而轉換為電能儲存在的電池中，完全充電後可在黑暗中連續使用14 個月。





▲韓星李棟旭演繹天梭表PRC 100 Solar太陽能腕錶。（圖／天梭表提供，以下同）





▲天梭表PRC 100 Solar太陽能腕錶極致銀面盤款，15,500元