凱特王妃之名的玫瑰是漂亮珊瑚粉　賣出收益助癌友

▲凱特王妃是人氣很高英國王室成員。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

日前英國哈利王子接受英國廣播公司專訪透露想與家人和解的願望，也希望英政府能正視他維安遭降級的問題，他再掀波瀾討拍不成，反而被英國民眾酸爆。相形之下他的王儲哥哥威廉一家好感度再次攀升，英國皇家園藝學會（Royal Horticultural Society，簡稱 RHS）近日甚至以凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）之名命名玫瑰花Catherine’s Rose，以「頌讚大自然不可思議的治癒能力」。





▲英國皇家園藝學會推出以凱特王妃命名的玫瑰花 Catherine’s Rose。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃去年初宣布罹癌，未透露病因，但她休養近一年積極治療，去年底逐步回到公眾視野，她在治療期間思索許多，決定放慢腳步尋求身心平衡，並以身作則鼓勵大眾親近大自然，追求健康與幸福。





▲Catherine’s Rose玫瑰呈現珊瑚粉紅色。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

以凱特王妃為名的Catherine’s Rose 由英國玫瑰種植園Harkness Roses所培育，呈現迷人的珊瑚粉紅色，希望如凱特王妃帶給罹癌的病友滿滿的正能量，英國民眾可於英國皇家園藝會或Harkness Roses官網訂購此品種玫瑰花，當中部分收益將捐給關注癌症治療的慈善組織 The Royal Marsden Cancer Charity。





▲英國王儲威廉（右）與凱特王妃互相扶持，度過許多人生難關。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）