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Seiko太陽能錶更威了　3秒切換雙時區主副盤

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▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron 5X83 GPS太陽能錶SSH175J1，98,000元。（圖／Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下Astron被視為勇於挑戰、勇於創新的系列，最新GPS雙時時區計時腕錶的太陽能機芯再升級，搭載承襲Astron系列精準衛星對時技術的全新5X83機芯，較過往的5X53機芯新增1/20秒高精準度計時功能，並提升雙時區轉換速度，僅需3秒即可完成主副錶盤指針同步切換，且改良後的充電系統使面盤設計更具層次感，錶款每天會自動連接最多兩次GPS衛星，無論身處何處都能精準掌握時間。

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Astron 5X83 GPS太陽能限量錶SSH180J1，110,000元。

最新鈦金屬打造的Seiko Astron GPS太陽能雙時區計時碼錶共有兩種款式，一款是水平條紋交織成立體圖騰的藍灰色面盤款，另一款全球限量1,200只、全台限量40只的限量錶在時標、錶圈等細節裝飾玫瑰金色，流露奢華氣息，其錶帶也經過精心設計，中央排採用拋光陶瓷鍊節搭配鈦金屬鍊帶，更顯不凡。

▲▼ Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能300米潛水腕錶BJ8055-04E（左）25,800元，BJ8055-04X腕錶25,800元。（圖／CITIZEN提供）

以光動能設計著稱的CITIZEN，旗下PROMASTER outdoor專業運動腕錶系列打造兩款光動能300米潛水腕錶BJ8055-04E與BJ8055-04X，擁有48.2mm的大錶徑尺寸被暱稱為「煙灰缸」，錶款符合ISO6425潛水錶標準，具絕佳抗磁性，所有細節設計都為潛水員而生，包括將錶冠移至9時位置避免影響手部活動，搭配蛇腹式橡膠錶帶提升佩戴舒適性。
 

關鍵字：

Seiko, CITIZEN

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