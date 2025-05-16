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G-SHOCK聯手潮牌送3條錶帶　黑錶配迷彩帶帥爆

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▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與美國街頭品牌UNDEFEATED推出聯名錶DWE-5600UD，附贈兩條迷彩錶帶，7,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK與街頭潮流緊密相繫，與潮牌合作屢屢創造驚喜，繼2年前歡慶G-SHOCK 40周年首次與美國街頭品牌UNDEFEATED合作後，今年雙方再度攜手，推出以經典方形錶殼DWE-5600為基礎設計的聯名腕錶 DWE-5600UD，黑色錶殼搭配全黑半透明樹脂錶帶外，還附贈不透明虎紋迷彩與半透明沙漠迷彩錶帶兩款可替換錶帶，滿足潮流愛好者穿搭需求。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與UNDEFEATED聯名錶DWE-5600UD，可更換不透明虎紋迷彩錶帶。

G-SHOCK與UNDEFEATED聯名錶DWE-5600UD配備綠色LCD螢幕與黑色面盤，UNDEFEATED的經典元素藏於細節中，其招牌五條槓logo分別點綴於背蓋、LED背光燈及短錶帶上，長錶帶則飾以品牌名稱；整只錶一如G-SHOCK高標準的耐衝擊特性，具倒數計時、鬧鐘、LED照明等功能，防水200米。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與UNDEFEATED聯名錶DWE-5600UD的長錶帶飾UNDEFEATED品牌名稱。

2002年於洛杉磯開業的UNDEFEATED最初是運動鞋選品店，闖出名聲後開始與各大球鞋品牌進行聯名設計，每回聯名鞋款必成爆款掀起搶購潮，品牌也逐步發展出自有服裝與配飾，在潮流界備受推崇。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲UNDEFEATED與Nike Air Zoom聯名鞋Spiridon Phantom。（圖／翻攝NDEFEATED IG）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCKUNDEFEATED

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