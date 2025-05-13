梅西166萬勞力士新錶上手　「雪碧圈」陶瓷面是亮點

▲梅西已戴上勞力士最新Oyster Perpetual GMT-Master II白色黃金款腕錶。（圖／翻攝intermiamicf IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Leo Messi）是鐘錶愛好者，話題錶款總第一時間出現在他的手腕上，果然勞力士（Rolex）4月才於瑞士日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）發表的「雪碧圈」Oyster Perpetual GMT-Master II白色黃金款腕錶，他已戴上手，他其實已擁有相同功能錶款，但此款特殊之處在於首次搭配陶瓷錶面，錶冠設於錶殼左側，設計酷似2022年推出的綠黑雙色陶質字圈錶款。





▲勞力士「雪碧圈」Oyster Perpetual GMT-Master II白色黃金款腕錶，首次搭配陶瓷錶面，1,660,500元。（圖／勞力士提供）

勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II白色黃金款腕錶被暱稱為「雪碧圈」，源自綠黑雙色陶質字圈，第一次採用綠色陶瓷錶面與錶圈完美呼應，除了材質引領話題，第二時區顯示的實用功能也滿足經常當空中飛人的梅西所需，新款腕錶搭配蠔式錶帶及蠔式保險扣，定價1,660,500元。





▲梅西（右）與老婆安托內雅在球場邊合影，他戴PP罕見錶圈與時標鑲嵌藍寶石的Nautilus腕錶。（圖／翻攝leomessi IG）

梅西也是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）的超級大戶，曾曝光隱藏版的Nautilus系列型號5711／111P腕錶，此款搭配黑色橫紋面盤的鉑金錶，鑲嵌藍寶石時標，錶圈也鑲有32顆長方形切割藍寶石，國際拍賣行佳士得曾拍賣一只同款，成交價近2000萬元。





▲佳士得曾以近2000萬元拍出與梅西同款的PP型號5711／111P腕錶。（圖／翻攝佳士得官網）