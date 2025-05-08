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Swatch水母啟發創作繽紛錶　攜手貼拍機店造海洋幻境

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▲▼Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch與貼拍機店合作，即起至18日消費者可在水母環繞的夢幻的海底幻境留影。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏季穿搭繽紛多彩，Swatch今（8日）發表以水母絢麗色彩為靈感設計的 SCUBAQUA系列腕錶，融合生物陶瓷與生物來源材質，打造黑、白、藍、紅、黃色等5款新錶，大膽融合不透明的Bioceramic 生物陶瓷材質與鮮豔透明、萃取自蓖麻油的生物來源材質，創造出視覺上輕盈通透、與海洋深刻連結的活潑錶款，品牌特別於SMILE韓式拍貼機中山店打造期間限定的拍貼場景，即起至18日消費者可在水母環繞的夢幻的海底幻境留影。

▲▼ SWATCH,CASIO 。（圖／公關照）

▲Swatch SCUBAQUA系列霧黑色BLACK SEA NETTLE腕錶，4,850元。

▲▼ SWATCH,CASIO 。（圖／公關照）

▲Swatch SCUBAQUA系列黃色款EGG YOLK腕錶，4,850元。

Swatch SCUBAQUA系列腕錶擁有44毫米大錶徑，配備旋轉錶圈，搭配透出機芯的彩色透明面盤，時標與指針都具夜光功能，以確保錶款在任何環境下都清晰易讀，配上絲滑錶帶在夏季戴起來更為舒適，每一款新錶均具100米防水，是從事戶外活動的亮眼配件。

▲▼ SWATCH,CASIO 。（圖／公關照）

▲Swatch SCUBAQUA系列藍色款BLUE FIRE，4,850元。

▲▼ SWATCH,CASIO 。（圖／公關照）

▲Swatch SCUBAQUA系列紅色款LION'S MANE，4,850元。

CASIO旗下G-SHOCK專為衝浪設計的G-LIDE推出全新GBX-100S系列腕錶，錶圈上層為鏡面拋光不鏽鋼，下層則為具有光澤感的透明樹脂，營造陽光照射下海面波光粼粼的效果；功能上也滿足衝浪者的需求，配備MIP LCD螢幕與超亮照明，並提供潮汐圖、月相、漲潮與退潮時間和水位，以及日出與日落時間，透過藍牙可以與智慧型手機連線，同步手錶時間與進行設定調整，此外，能選擇全球約3,300個主要衝浪地點的潮汐資訊以掌握浪況，共推出黑與藍色兩種款式。

▲▼ SWATCH,CASIO 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK專為衝浪設計的G-LIDE系列推出全新GBX-100S錶款，單只5,900元。（圖／G-SHOCK提供）

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關鍵字：

Swatch, CASIO, G-SHOCK

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