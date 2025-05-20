妮可基嫚吼董娘成過去式　一身紅裝親暱摟腰跑趴

▲妮可基嫚（中）與開雲集團老闆娘莎瑪海耶克（左）、老闆皮諾於晚宴合影。（圖／翻攝nicolekidman IG）

記者陳雅韻／綜合報導

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）去年10月出席Balenciaga服裝秀時，品牌所屬的開雲（Kering）集團老闆娘、墨西哥女星莎瑪海耶克為了讓背對鏡頭的妮可基嫚轉正，好讓攝影師捕捉與流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）同框的三人合影而碰了妮可的身體，竟讓妮可基嫚不客氣撥開她的手，並說了句「別碰我」，尷尬畫面一秒傳遍全世界。但近日兩人在坎城影展已一笑泯恩仇，親暱摟腰合影，吸引媒體搶拍。

▲妮可基嫚穿Balenciaga紅色蕾絲裝盡顯窈窕身材。（圖／翻攝nicolekidman IG）



其實妮可基嫚與開雲集團合作無間，是旗下法國時尚品牌Balenciaga的代言人，去年10月發生的「別碰我」事件後，讓外界好奇兩人關係如何發展，此次一起出席開雲集團於坎城影展舉辦的Ｗomen in Motion，兩人似乎已經解開誤會，拉著開雲集團老闆弗朗索瓦亨利皮諾（François-Henri Pinault）一起開心合影。

▲妮可基嫚搭配歐米茄錶與Boucheron珠寶。（圖／翻攝boucheron IG）



妮可基嫚出席Women in Motion晚宴給足皮諾夫婦面子，穿著Balenciaga紅色蕾絲禮服展現曼妙身材，同時搭配開雲集團旗下法國珠寶品牌Boucheron的Iceberg主題耳環白水晶鑲嵌搭配密釘鑲嵌鑽石耳環，手腕上則是她代言多年的歐米茄（Omega）女錶，舉手投足都展現巨星氣勢。