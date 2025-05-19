林志玲馬甲裝爆乳辣翻坎城　紅毯大秀華人設計

▲林志玲佩戴Qeelin Wulu系列高級珠寶登上坎城紅毯。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

「台灣第一名模」林志玲於法國時間18日出席美學鬼才導演Wes Anderson入圍正式競賽單元之作《腓尼基計劃》首映，在此國際盛宴，她選穿台灣禮服品牌Nicole + Felicia兩截式黑色馬甲裝，盡顯名模窈窕曲線，特別是馬甲剪裁擠出傲人雙峰，配上華人珠寶品牌Qeelin高級珠寶系列鑽石項鍊，超級吸睛。





▲林志玲身穿Nicole + Felicia黑色馬甲裝盡顯名模氣勢。（圖／翻攝chiling.lin IG）

此次坎城影展林志玲積極參與電影活動，連換3套造型，於上周的座談會中身穿Ralph Lauren白色洋裝展現知性氣息，而參加台灣電影之夜，則換上Valentino閃亮的蝴蝶結裝飾長洋裝搭配櫻桃包，相當俏麗；昨登上《腓尼基計劃》首映紅毯，則大方展現辣媽身材，穿馬甲裝上陣。





▲林志玲坎城現身的第一套白色服裝出自Ralph Lauren。（圖／翻攝chiling.lin IG）





▲林志玲出席台灣電影之夜活動，全套Valentino行頭相當閃亮。（圖／翻攝chiling.lin IG）

穿出氣勢也要華麗珠寶加持，林志玲選戴Qeelin靈感源自敦煌壁畫的Wulu Fairy高級珠寶系列18K白金鑲嵌濃彩黃鑽和鑽石項鍊，呈現如飛天女神舞袖為靈感的立體優雅弧線，優雅迷人，她同時搭配Wulu Diamond高級珠寶系列18K白金鑽石耳環與手鍊，舉手投足散發自信光彩。

