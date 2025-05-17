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「暮光女」香奈兒粉紅造型又美又帥　俏皮男孩風很合拍

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▲▼ 暮光女 。（圖／路透社）

▲克莉絲汀史都華穿香奈兒2025秋季系列粉紅裝現身坎城。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

以《暮光之城》走紅的「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）近來愛情與事業兩得意，4月底與相戀6年的編劇女友迪倫梅爾（Dylan Meyer）修成正果結婚，16日她現身坎城影展，宣傳她的長片執導處女作《水之年代》（The Chronology of Water），由於她曾抗議大會的高跟鞋的服儀規定，率性作風備受矚目，這回她連換兩套香奈兒（CHANEL）褲裝都搭細跟高跟鞋，又美又帥。

克莉絲汀史都華2018年出席坎城影展時，因為高跟鞋太不舒服，她毫不猶豫直接脫掉，赤腳走紅毯引起轟動，被視為以行動抗議大會規定女性只能穿高跟鞋、禁止平底鞋的要求。但她今年沒有此困擾，踩著香奈兒高跟鞋出席，第一套造型是2025年秋季系列的淺粉紅套裝，短版小外套下她什麼也沒穿，且僅扣第一個扣子，展現大膽作風，搭配同套短褲且外罩長至腳踝的粉紅紗裙，而頭髮也特意染一小撮粉紅色，完美呼應粉紅造型。

▲▼ 暮光女 。（圖／路透社）

▲克莉絲汀史都華於首部執導處女作《水之年代》首映會，以男孩風穿搭登紅毯。（圖／路透社）

而在首部執導的長片作《水之年代》首映會上，克莉絲汀史都華以白色西裝配短褲，並打上黑領帶的造型走紅毯，同時還拿著一頂白色球帽，俏皮男孩風裝扮被網友盛讚「好適合她」。

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關鍵字：

暮光女克莉絲汀史都華, CHANEL, 香奈兒

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