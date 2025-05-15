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孫芸芸47歲生日曬美魔女媽媽　樂收LV大禮

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▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸開心收下小姑廖曉喬佈置的雛菊花海與美國男星查寧塔圖字樣的蛋糕。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸14日歡度47歲生日，親友們接力為她慶生，小姑廖曉喬還精心佈置雛菊花海與裝飾美國男星查寧坦圖字樣的蛋糕，讓她驚喜不已，而她也特別分享與生命中最愛的兩個女人的合影，分別是她的媽媽何念慈與女兒廖思惟，三代同堂各個都是美人胚子，尤其年過70歲的何念慈保養得宜，堪稱美魔女代表人物，讓人驚嘆一家人的漂亮基因真強大。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲何念慈（左）、孫芸芸（前）與廖思惟三代同堂，都是美人胚子。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸與親友度過開心的慶生會外，身為各大精品VIP與時尚圈寵兒的她，也收到不少名牌禮物，包括香奈兒（CHANEL）、Valentino、FENDI等品牌都送上生日禮，LV（Louis Vuitton，路易威登）也獻上花束與實用披肩祝福她。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲LV送孫芸芸披肩與花束作為生日禮物。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

被朋友暱稱為「孫小乖」的孫芸芸，好人緣從女星楊謹華的送上的生日祝福就可看出，她稱讚孫芸芸是她見過最善良可愛且有智慧的女人，兩人頭靠頭合影展現姊妹淘情誼。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲楊謹華（左）po文祝孫芸芸生日快樂，讚她是最善良有智慧的女人。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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關鍵字：

孫芸芸, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 廖思惟, 何念慈

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