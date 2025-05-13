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崑崙錶重回瑞士懷抱新動作　台中開優雅空間展龍鳳錶

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▲▼Corum,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲崑崙錶攜手元亨利鐘錶於台中打造全新概念空間CORUM TIMEHOUSE。（圖／崑崙錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以大膽前衛設計著稱的崑崙錶（Corum），在邁入70周年之際展開新篇章，透過管理層從香港冠城集團手中收購，讓崑崙錶再度回到家鄉瑞士懷抱，未來的發展令人期待。近日在台的新動作，是代理崑崙錶的先施鐘錶與台中元亨利鐘錶三方合作，打造全球首間CORUM TIMEHOUSE鑑賞空間，讓錶迷能在優雅舒適的環境，欣賞品牌每一件傑作。

▲▼Corum,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲崑崙GOLDEN BRIDGE DRAGON AND PHOENIX龍鳳呈祥金橋錶，4,361,000元。

歡慶全新CORUM TIMEHOUSE開幕，同時慶祝品牌70周年，崑崙錶展出勞斯萊斯聯名錶、隕石錶等古董時計與限量錶吸睛，鎮店之寶是以手工雕刻龍與鳳圖案的Golden Bridge龍鳳呈祥腕錶，姿態生動的龍鳳望向標誌性的長形金橋機芯；另一受錶迷青睞的招牌設計為錢幣錶，此次展出採用1965年義大利國家造幣廠發行的500里拉鋼幣為錶盤的限量錶，向「義大利語之父」但丁阿利吉耶里（Dante Alighieri）誕辰700周年致意。

▲▼Corum,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲崑崙Golden Bridge金橋自動腕錶，1,615,000元。

▲▼Corum,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲限量700只的崑崙COIN WATCH 錢幣錶，450,000元。

古幣入設計，寶格麗（BVLGARI）也赫赫有名，品牌傳人尼可拉寶格麗（Nicola Bulgari）熱衷於收集錢幣，於1960年代推出以古幣為主角的Monete珠寶，由於每一枚古幣鐫刻的皇帝的姓名、在位年份及類型均不同，可謂每一件作品都是獨一無二，BLACKPINK泰籍成員Lisa日前出席美國紐約大都會博物館舉辦的時尚圈年度盛會Met Gala，即佩戴寶格麗古幣項鍊亮相。

▲▼Corum,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球品牌代言人Lisa戴古幣項鍊出席2025 MET GALA。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼Corum,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Monete系列玫瑰金古幣項鍊。

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關鍵字：

崑崙錶, Corum, BVLGARI, 寶格麗

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