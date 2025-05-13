Tiffany首款太陽能錶貴氣登場　紐繩與美鑽環繞、連分針都有戲

▲模特兒佩戴Tiffany Rope黃K金珍珠母貝錶盤腕錶27mm，535,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

主張環保的太陽能錶成為流行趨勢，Tiffany & Co.與瑞士頂級機芯製造商La Joux-Perret共同研發太陽能機芯，發表品牌首款搭載太陽能機芯的Rope腕錶，太陽能電池隱藏於半透光的珍珠母貝或黑色錶盤之下，在陽光充足之處只需2分鐘即能充飽一天的電力，完全充電則可提供長達8個月的續航力；錶款另一亮點為精緻外型，獨特的紐繩錶圈裝飾搭配美鑽，時髦優雅。





▲Tiffany Rope黃K金珍珠母貝錶盤腕錶33mm款（左）735,000元，Tiffany Rope黃K金亮面黑色錶盤腕錶27mm款535,000元。

Tiffany以1956年起與品牌展開超過30年合作的傳奇珠寶設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）成長背景為靈感，創作Rope系列腕錶，他出生於法國阿爾薩斯紡織世家，Tiffany於是將流蘇、編織與纏繞繩結元素，轉化為18K金錶殼與錶圈的華美裝飾，腕錶設計以同心圓構成，搭配白色珍珠母貝或亮黑色面盤，面盤外圈鑲嵌雙圈拋光金質扭繩裝飾，中間環繞一圈美鑽，有趣的是分針亦融入扭繩設計，更為吸睛，共有錶徑33毫米與27毫米兩種尺寸。





▲卡地亞搭載SolarBeat™光電機芯Tank Must腕錶大型款，129,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

卡地亞（Cartier）經典錶款也有光電機芯選擇，靈感源自一戰時期坦克車的Tank坦克錶，長型錶殼風靡全球超過一世紀，延伸出陣容豐富的錶款，其中最入門的選擇為Tank Must不鏽鋼石英錶，當中有4款錶搭載SolarBeat™光電機芯，尺寸分別為小型款、大型款，各有不鏽鋼鍊帶或黑色小牛皮錶帶款式。

