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沛納海台灣藏家借展的古董太厲害　連早期發光塗料都有

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▲▼Panerai,VC 。（圖／公關照）

▲台灣收藏家大方出借沛納海重要年份古董錶，呈現Luminor歷代錶殼演進。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）今年將設計重點放在Luminor系列，繼4月於瑞士錶展發表防水性能提升至500米、搭載P.980自動上鍊機芯的Luminor Marina腕錶後，今起在台舉辦Luminor系列預約制錶展，讓愛好者能鑑賞年度新款外，還可飽覽Luminor系列重要年份與歷史意義的古董錶、早年為義大利皇家海軍研發的腕上指南針與腕上深度計，甚至是早期的發光塗料，精彩的古董品全是同一位台灣收藏家從拍賣會等管道悉心搜羅的珍藏，收藏陣容宛如沛納海歷史的濃縮精華。

▲▼Panerai,VC 。（圖／公關照）

▲台灣收藏家珍藏的沛納海古董面盤（中）與發光塗料。

▲▼Panerai,VC 。（圖／公關照）

▲沛納海展示早年為義大利皇家海軍研發的腕上指南針與腕上深度計，同樣來自台灣收藏家。

1960年代問世的Luminor 系列腕錶，名稱源自沛納海研發的夜光塗料，集合經槓桿式錶冠護橋、三明治面盤等特色，始終是品牌高人氣系列。於米蘭國際家具展期間發表的Luminor 兩地時間陶瓷44mm腕錶，正是近期的大熱門，採用 黑色陶瓷錶殼，結合拋光與磨砂的飾面工藝展現好質感，搭載具兩地時間功能、三日動力儲存的 P.9012 型機芯。

▲▼Panerai,VC 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor GMT Power Reserve Ceramica 44毫米腕錶，507,000元。

今年歡度270周年的江詩丹頓（Vacheron Constantin），也以錶展形式慶祝，舉辦全球巡迴展覽「THE QUEST」回顧自1755年以來的卓越製錶工藝，首站於阿布達比率先揭開序幕，台灣站將於6月7日至6月13日在國立臺灣師範大學美術館隆重登場，屆時將以永恆傳承、卓越創新、匠心工藝、時光淬煉、藝述時間五大主軸，並邀集11位來自建築、書畫、雕刻、工藝、視覺設計、攝影、飲食文化等不同領域的台灣藝術家共同參與，展現品牌與多方藝術文化領域的深刻連結。

▲▼Panerai,VC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓於2025年推出全球巡迴展覽「THE QUEST」，首站從阿布達比揭開序幕。（圖／江詩丹頓提供）

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關鍵字：

沛納海, Panerai, Vacheron Constantin, 江詩丹頓

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