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湯姆克魯斯180萬勞力士伴遊坎城　鑽石時標低調奢華超百搭

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▲▼ 湯姆克魯斯 。（圖／路透社）

▲湯姆克魯斯到坎城宣傳新片《不可能的任務：最終清算》，紅色服裝配勞力士錶展現活力。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

62歲好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）14日現身坎城影展，宣傳新片《不可能的任務：最終清算》（《不可能的任務8》），他走到哪都是鎂光燈焦點，先穿一身酒紅色服裝亮相顯得活力四射，首映會紅毯時則換上Giorgio Armani正裝登場，搭配的錶款始終是他的愛牌勞力士（Rolex），時標鑲嵌鑽石增添亮點。

▲▼Rolex 。（圖／公關照）

▲湯姆克魯斯戴的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40 18K白色黃金款腕錶， 1,800,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

湯姆克魯斯是勞力士的忠實擁護者，此次出席坎城影展，佩戴1,800,000元的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40 18K白色黃金款腕錶，太陽光線效果的銀色面盤上鑲嵌10顆方型切割鑽石作為時標，具日期與星期顯示，搭配標誌性的三角坑紋錶圈與元首型鍊帶，是一款簡潔俐落又帶有低調奢華感的腕錶，成為他休閒裝扮或正裝的百搭配件。

▲▼ 湯姆克魯斯 。（圖／路透社）

▲湯姆克魯斯（左三）率領《不可能的任務：最終清算》演員一同登坎城影展紅毯。，法國女星龐克萊門捷夫（左四）的紫色性感裝扮成為焦點（圖／路透社）

《不可能的任務：最終清算》坎城首映會上，湯姆克魯斯與導演克里斯多夫麥奎里（Christopher McQuarrie）率領主要演員登上紅毯，最搶眼的女星非法籍韓裔的龐克萊門捷夫（Pom Klementieff ) 莫屬，她穿著Loewe深Ｖ淡紫色飄逸禮服出席盛會，美胸看似隨時有走光危險，性感指數破表，讓人又想起坎城影展剛剛頒布的禁裸令，她闖關成功。

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關鍵字：

湯姆克魯斯, 勞力士, Rolex, 坎城影展

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