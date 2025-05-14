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坎城影展禁裸露　貝拉哈蒂德露側乳美腿過關

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▲▼ 貝拉哈蒂德 。（圖／路透社）

▲被封為坎城紅毯女王的美國超模貝拉哈蒂德，穿Saint Laurent黑色禮服露側邊美胸。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

法國坎城影展13日登場，大會在開展前夕突然增加服裝規定，公告出於禮儀與體面考量，紅毯與影展任何區域禁止裸露，也不允許帶有拖尾裙襬的過大服裝妨礙通行，影展接待團隊有權禁止不遵守規定者進入紅毯，此規定一出讓不少已準備好的造型師慌了，媒體也突然也變成糾察隊。被封為「坎城紅毯女王」的美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）過去以敢穿出名，在本屆坎城開幕式上露側邊美胸與美腿，成功過關！

▲▼坎城影展 。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝拉哈蒂德禮服背面也很有看頭，蕭邦聯合總裁Caroline Scheufele（右）與她一同登紅毯。（圖／美聯社）

貝拉哈蒂德過去在坎城影展上靠「衣」不驚人死不休闖出名號，2021年穿著高級訂製服品牌Schiaparelli前胸挖空的黑色長袖禮服，搭配肺造型銅製項鍊遮胸，雙峰輪廓全都露；去年她更大膽，穿著Saint Laurent透視裝露兩點上陣，但顯然這種大尺度服裝讓影展失焦，今年大會祭出禁止裸露的服裝規定，她首亮相穿著Saint Laurent黑色禮服搭配蕭邦（Chopard）大克拉祖母綠耳環，比起過往算「保守」。

▲▼坎城影展 。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國名模海蒂克隆穿Elie Saab烏干紗花瓣長襬禮服亮相。（圖／美聯社）

坎城影展另一項服裝新規定為拒絕拖尾長裙襬者進場，不過德國名模海蒂克隆（Heidi Klum）出席影展開幕式時，穿著黎巴嫩設計師品牌Elie Saab高級訂製服系列烏干紗粉紅花瓣禮服，後面拖著超長裙擺游走禁令邊緣，一樣開心登紅毯，讓人好奇究竟誰會是第一人被拒於坎城紅毯之外。
 

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關鍵字：

坎城影展, 貝拉哈蒂德, 海蒂克隆

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