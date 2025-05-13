朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

▲朴信惠身穿（左）與媽媽（右）以優雅穿搭觀賞芭蕾舞劇《茶花女》，與男女主角合影。（圖／翻攝ssinz7 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星朴信惠熱衷參加藝文活動，曾帶漂亮媽媽觀賞芭蕾舞劇《胡桃鉗》，近日孝順的她又帶媽媽欣賞另一齣芭蕾舞劇《茶花女》，並與男女主角合影，逗得媽媽樂不可支。母女倆欣賞表演的優雅穿搭也很吸睛，朴信惠背著編織包著名的義大利品牌Bottega Veneta（簡稱BV）熱賣的「枕頭包」，媽媽則再次拎著愛馬仕（HERMÈS）Garden Party包亮相。





▲朴信惠背的Bottega Veneta「枕頭包」Padded Cassette 包，151,200元。（圖／翻攝ssinz7 IG）

朴信惠欣賞芭蕾舞劇《茶花女》當天，身穿美國設計師品牌Thom Browne灰色針織衫配不對稱百褶裙，配上她的俏麗短髮，已是媽媽身份的她像極了女大生，她背的Bottega Veneta約151,200元的黑色「枕頭包」Padded Cassette包也搶鏡，圓潤蓬鬆的長方外型其實靈感不是枕頭，而是古董車內的裝飾。





▲朴信惠（中）曾背愛馬仕Kelly Elan包觀賞李聖經（右）的音樂劇《阿拉丁》表演。（圖／翻攝ssinz7 IG）

除了Bottega Veneta熱門包款，朴信惠也是愛馬仕的擁護者，曾背黑色Kelly Elan包觀賞好姐妹李聖經主演的音樂劇《阿拉丁》，她的媽媽也是愛馬仕粉絲，最常拎著品牌萬用包首選Garden Party包，此次出席《茶花女》芭蕾舞劇，愛馬仕包上還掛著標誌性小馬吊飾，增添可愛氣息。

