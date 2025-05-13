fb ig video ETtoday search mobile

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

>

▲▼朴信惠 。（圖／翻攝IG）

▲朴信惠身穿（左）與媽媽（右）以優雅穿搭觀賞芭蕾舞劇《茶花女》，與男女主角合影。（圖／翻攝ssinz7 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星朴信惠熱衷參加藝文活動，曾帶漂亮媽媽觀賞芭蕾舞劇《胡桃鉗》，近日孝順的她又帶媽媽欣賞另一齣芭蕾舞劇《茶花女》，並與男女主角合影，逗得媽媽樂不可支。母女倆欣賞表演的優雅穿搭也很吸睛，朴信惠背著編織包著名的義大利品牌Bottega Veneta（簡稱BV）熱賣的「枕頭包」，媽媽則再次拎著愛馬仕（HERMÈS）Garden Party包亮相。

▲▼朴信惠 。（圖／翻攝IG）

▲朴信惠背的Bottega Veneta「枕頭包」Padded Cassette 包，151,200元。（圖／翻攝ssinz7 IG）

朴信惠欣賞芭蕾舞劇《茶花女》當天，身穿美國設計師品牌Thom Browne灰色針織衫配不對稱百褶裙，配上她的俏麗短髮，已是媽媽身份的她像極了女大生，她背的Bottega Veneta約151,200元的黑色「枕頭包」Padded Cassette包也搶鏡，圓潤蓬鬆的長方外型其實靈感不是枕頭，而是古董車內的裝飾。

▲▼朴信惠 。（圖／翻攝IG）

▲朴信惠（中）曾背愛馬仕Kelly Elan包觀賞李聖經（右）的音樂劇《阿拉丁》表演。（圖／翻攝ssinz7 IG）

除了Bottega Veneta熱門包款，朴信惠也是愛馬仕的擁護者，曾背黑色Kelly Elan包觀賞好姐妹李聖經主演的音樂劇《阿拉丁》，她的媽媽也是愛馬仕粉絲，最常拎著品牌萬用包首選Garden Party包，此次出席《茶花女》芭蕾舞劇，愛馬仕包上還掛著標誌性小馬吊飾，增添可愛氣息。
 

►孫瑩瑩自拍難掩貴氣　愛馬仕「天花板」鱷魚皮包、珠寶手鍊齊發

►陳喬恩遊日愛馬仕包多連發　LV丹寧裝與可愛包也搶鏡

關鍵字：

朴信惠, Hermes, 愛馬仕, Bottega Veneta

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【飆速牛牛】印度牛偷機車大街狂飆　自撞後還淡定肇逃

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃之名的玫瑰是漂亮珊瑚粉　賣出收益助癌友

凱特王妃之名的玫瑰是漂亮珊瑚粉　賣出收益助癌友

勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣

勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣

潘瑋狂愛「錶王」方形錶　同系列連秀兩只

潘瑋狂愛「錶王」方形錶　同系列連秀兩只

凱特王妃舊衣配黛妃耳環美出新高度　珍珠項鍊被秒殺 孫瑩瑩自拍難掩貴氣　愛馬仕「天花板」鱷魚皮包、珠寶手鍊齊發 韓韶禧全鑽頸鍊上身氣勢滿分　時尚寵兒珠寶怎麼搭都時髦 中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌 少吃多動也沒瘦！5個容易忽視的「發胖壞習慣」　你中了幾個？ 白鞋髒了有解！「5個方法」讓白鞋煥然一新　簡單人人都會做 朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面