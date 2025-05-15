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「甜茶」看NBA球賽閃耀卡地亞700萬行頭　熱門「獨眼龍」金錶到手

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▲▼ 甜茶 。（圖／CFP）

▲提摩西夏勒梅（中）與女友凱莉珍娜（右）及其超模姊姊坎達兒珍娜一起觀看NBA季後賽東區準決賽波士頓塞爾提克對陣紐約尼克隊。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）是NBA紐約尼克隊鐵粉，13日與網紅女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）及其超模姊姊坎達兒珍娜（Kendall Jenner）現身觀看NBA季後賽東區準決賽波士頓塞爾提克對陣紐約尼克隊比賽，他們是場邊最耀眼的三顆星，姐妹倆穿黑白背心姐妹裝亮相，「甜茶」則戴上卡地亞（Cartier）5,900,000元Essential Lines鑽石項鍊與1,610,000元Tank à Guichets 腕錶，看似休閒的穿搭其實流露貴氣。

▲▼ 甜茶 。（圖／CFP）

▲提摩西夏勒梅戴卡地亞5,900,000元Essential Lines鑽石項鍊與1,610,000元Tank à Guichets 腕錶看NBA球賽。（圖／CFP）

提摩西夏勒梅看NBA球賽相當投入，激動時還站起來振臂歡呼，頸上的卡地亞鑽石項鍊跟著放閃吸睛，另一亮點是他手腕上的Tank à Guichets腕錶，是品牌今年討論度最高的新錶，維持原創款於12時設置小時窗、6時方向設有如微笑弧線的分鐘窗，錶冠則置於12時位置 ，緞面處理錶殼與拋光的平行錶耳形成鮮明對比，搭載9755 MC型手動上鍊機械機芯，被錶迷暱稱為「獨眼龍」。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞年度焦點錶款Tank à Guichets 腕錶，黃K金款1,610,000元。（圖／卡地亞提供）

身為卡地亞品牌大使，提摩西夏勒梅不僅將品牌珠寶與腕錶完美融入日常穿搭，連百億身家的女友凱莉詹納也是擁護者，她貼身佩戴卡地亞以美洲豹為設計靈感的Panthère de Cartier鑽錶，兩人閃亮亮的穿搭成為NBA賽場最受矚目的情侶檔。

▲▼凱莉珍娜。（圖／達志影像／美聯社)

▲凱莉珍娜戴卡地亞Panthère de Cartier鑽錶觀賽 。（圖／路透社）

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關鍵字：

甜茶提摩西夏勒梅, 凱莉珍娜, Cartier, 卡地亞

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