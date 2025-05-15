《哈利波特》金飾保值與裝飾性兼具　可愛版妙麗串珠不到萬元擁有

▲點睛品聯名《哈利波特》學院分類帽黃金串珠（上）8,700元，哈利波特黃金串珠8,700元。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港周生生旗下珠寶品牌點睛品，近日與經典電影《哈利波特》合作推出聯名系列，將電影中招牌元素化為裝飾性與保值性兼具的金飾，款式包括霍格華茲四學院徽章、分類帽、霍格華茲特快車的火車頭造型串珠，以及三位主角哈利波特、榮恩與妙麗的可愛版造型黃金串珠，品牌巧妙展現三人的招牌特色，不到萬元便能擁有。

▲點睛品妙麗黃金串珠，8,700元。

除了可自行混搭的黃金串珠，點睛品與《哈利波特》聯名系列還有鍊墜與耳環可供選擇，電影《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》的粉絲對催狂魔出現時哈利波特所召喚的銀鹿一定不陌生，此次變身為精緻黃金墜飾；而魁地奇比賽致勝關鍵的金探子，也成為單邊時髦耳環，粉絲肯定能一眼認出。





▲點睛品聯名《哈利波特》護法現身黃金吊墜（不含鍊），21,000元。





▲模特兒佩戴點睛品金探子黃金耳環，單邊9,200元。

Just Gold鎮金店則長期與日本三麗鷗合作，以旗下 Hello Kitty、Kuromi酷洛米、Melody、Kiki & Lala等明星角色為主角，創作精巧金飾，品牌以細膩黃金工藝詮釋各個角色超萌姿態，再以釉彩點綴增添甜美氣息，例如巧妙捕捉酷洛米調皮搗蛋的神情，或融入季節元素創造新鮮感，當中Hello Kitty主題戒指、耳環與戒指即結合日本櫻花吹雪的意象，以純金勾勒出Hello Kitty輪廓再鑲嵌珍珠母貝，旁襯白色與粉紅母貝雕刻的立體花朵，展現浪漫風格。







▲Just Gold三麗鷗聯名系列Kuromi酷洛米狂歡派對黃金串珠愛心款，8,800元。（圖／翻攝Just Gold官網）





▲Just Gold 櫻花綻放Kitty黃金戒指，20,600元。（圖／翻攝Just Gold官網）