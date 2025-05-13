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伯爵「宮廷式雕刻飾紋」華麗加倍　疊戴珠寶更時髦

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▲▼Piaget,Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴PIAGET Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋手環 241,000元，玫瑰金款手環220,000元，白K金戒指83,000元，玫瑰金戒指77,000元，價格依尺寸而異。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士珠寶腕錶名家伯爵（PIAGET）精巧的金質裝飾工藝聞名於世，世家第四代傳人Yves Piaget曾與金匠鑽研百餘種鐫刻紋理，於1961年採用被賦予「宮廷式雕刻」美名的飾紋裝飾作品，直到2000年初品牌藝術總監Stéphanie Sivrière於歷史資料發現此經典圖紋，再次發揚光大運用在珠寶創作中，今日標誌性系列Possession也完美融合此元素，推出多款手環、戒指與耳環，讓佩戴者能與既有款式自由混搭，穿戴出個人風格。

▲▼Piaget,Boucheron 。（圖／公關照）

▲PIAGET Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石手環，354,000元。

▲▼Piaget,Boucheron 。（圖／公關照）

▲PIAGET Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石戒指，273,000元。

伯爵新款Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石手環共有2種樣式，一款為宮廷式雕刻飾紋裝飾的簡潔線條設計，共有18K白金或玫瑰金可供選擇，另一款18K白金鑽石手環更華麗，保留招牌可旋轉的墜飾；戒指與耳環同樣有極簡版與鑲嵌鑽石的華麗版，共通特色都有精緻的刻紋，在光影變化下閃閃發亮。

▲▼Piaget,Boucheron 。（圖／公關照）

▲PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石耳環，322,000元。

法國珠寶品牌Boucheron也為經典珠寶Quatre系列壯大陣容，融入圓管概念的Tube作品共有兩款頸圈、手環、戒指及一對圈式耳環；經典造型的Quatre Classique系列則加入鍊條可滑動調整長度的項鍊與兩款耳環，其中一款梯形造型耳環的耳針可旋出替換為夾式構造，亦可作為別針佩戴 ，變化出更多可能性。

▲▼Piaget,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron品牌大使Alexa Chung演繹Quatre Classique系列Tube珠寶。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼Piaget,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Classique系列新款耳環的耳針可旋出替換為夾式構造，轉換作為別針。

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關鍵字：

伯爵, PIAGET, Boucheron

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