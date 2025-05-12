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海瑞溫斯頓Logo珠寶好俏皮　彩色寶石勾邊活潑亮眼

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▲▼ 海瑞溫斯頓,Tiffany 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓New York系列Graffiti深淺藍寶石與鑽石墜飾，約440,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）自1932年於紐約創立以來，一直與這個世界知名城市的精神緊密相繫，紐約的建築地標與文化氛圍是品牌的靈感寶庫，最新力作New York系列Graffti耳環、項鍊以及第五大道Avenue系列Classic Graffiti腕錶，以品牌經典HW字母為設計核心，融入來自蘇活區自由不羈的藝術精神，呈現俏皮的風格。

▲▼ 海瑞溫斯頓,Tiffany 。（圖／公關照）
▲海瑞溫斯頓New York系列Graffiti深淺粉色藍寶石、藍寶石與鑽石墜飾。

海瑞溫斯頓 New York系列Graffiti珠寶靈感源自紐約蘇活區的街頭藝術，以鉑金打造線條活潑的H與Ｗ造型鍊墜與耳環，分別有全鑽款、側邊鑲漸層藍寶石或粉紅藍寶配鑽石字母、以及粉紅藍寶石與藍寶石字母組合等3種色彩組合，完美凸顯HW輪廓。

▲▼ 海瑞溫斯頓,Tiffany 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓New York系列 Graffiti粉色藍寶石與鑽石耳環，約445,000元。

而錶殼重現海瑞溫斯頓紐約第五大道旗艦店拱門造型的第五大道Avenue系列Classic Graffiti腕錶，也在面盤展現鑲嵌寶石的塗鴉感HＷ字樣，幾何圖騰面盤則以白色、藍色與粉色珍珠母貝拼接鮮明色彩，搭配相同色調的鱷魚皮錶帶，著實華美。

▲▼ 海瑞溫斯頓,Tiffany 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓第五大道Avenue系列Classic Graffiti腕錶的錶殼側邊也鑲嵌寶石約1,700,000元。

▲▼ 海瑞溫斯頓,Tiffany 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓第五大道Avenue系列Classic Graffiti腕錶藍色鱷魚皮錶帶款約1,700,000元。

Tiffany & Co.向1975年推出的品牌標誌性圖案致敬，寓意愛的無限可能，同時彰顯品牌T字母與紐約精神，創作Tiffany T系列珠寶，以簡潔俐落的T字線條延伸出手環、耳環、項鍊、戒指等豐富款式，是疊戴珠寶的最佳選擇，且設計風格越性別界線，深受時尚男女喜愛。

▲▼ 海瑞溫斯頓,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany T 玫瑰K金鑲鑽戒指。（圖／Tiffany提供）

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關鍵字：

Harry Winston, 海瑞溫斯頓, Tiffany

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