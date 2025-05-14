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許瑋甯21萬香奈兒包遮孕肚　準媽咪散發幸福光

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▲▼ 許瑋甯 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯分享背影照，香奈兒新包恰好遮住孕肚。（圖／翻攝anno8o7 IG）

記者陳雅韻／台北報導

40歲的許瑋甯和43歲的邱澤2021年底閃婚，結婚3年多近日爆出許瑋甯懷上第一胎，雖然夫妻倆都未公開證實喜訊，但好友陳美鳳受訪時透露已向他們道恭喜。昨（13日）許瑋甯於IG分享穿貼身條紋衣搭緊身褲的背影照，身形看不出來太大改變，而香奈兒（CHANEL）新包也背得好，恰好把孕肚遮住了。

▲▼ 許瑋甯 。（圖／翻攝IG）

▲CHANEL 25米色粒紋小牛皮小型包，216,300元。

傳出懷孕好消息的許瑋甯，依然照常工作，繼4月底參加香奈兒美妝的COCO玩色遊樂園活動，近日她又出席N°5 高級珠寶系列形象廣告首映活動，與香奈兒大使桂綸鎂、陳柏霖開心團聚，整個人散發幸福光彩。

▲▼ 許瑋甯 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯穿香奈兒黑裝露美腿，搭配N°5珠寶。（圖／翻攝anno8o7 IG）

香奈兒儼然是許瑋甯的最佳戰袍，穿著黑色斜紋軟呢裙裝的她露美腿，搭配N°5系列珠寶顯得貴氣，她擺拍時雙手放在肚子前，處於懷孕前期仍看不出孕肚；換上私服後則背著CHANEL 25米色粒紋小牛皮小型包，抽繩與口袋的設計展現率性風格，是品牌近期熱門款。

▲▼ 許瑋甯 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯（左起）、桂綸鎂、陳柏霖在香奈兒活動開心團聚。（圖／翻攝anno8o7 IG）

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關鍵字：

許瑋甯, CHANEL, 香奈兒

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