「髮上珠寶」為新娘添優雅　珍珠髮飾日常也百搭

▲模特兒別著亞歷山卓巴黎人珠蕊山茶花仕女夾，8,800元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

百分百於法國手工製造、享有「髮上珠寶」美譽的亞歷山卓（Alexandre de Paris）髮飾，近日推出「浪漫初夏」系列，以圓潤珍珠與立體花朵為主軸，揉合米色、金色、銀色與白色等柔和色調，並點綴黑色細節，呈現風格優雅的珍珠髮飾，恰好能與「六月新娘」的造型完美搭配。





▲新娘造型搭配亞歷山卓珍珠波浪髮箍優雅大氣，13,500元。

亞歷山卓浪漫初夏系列中的「巴黎人珠蕊山茶花」，皆採用頂級醋酸纖維打造花瓣，層層疊入天然棉花纖維製作，具延展性高、不易脆裂、不壓迫頭皮的特性，中央為華洛世奇珍珠綴飾的花蕊，風格大氣；著迷於珍珠魅力的女性，珍珠波浪髮箍與金屬珍珠髮簪皆為優雅之選，特別是新娘綁起髮髻再用上多個珍珠髮簪，錯落點綴格外搶眼。





▲綁起髮髻搭配亞歷山卓珍珠髮簪也相當亮眼。





▲亞歷山卓金屬珍珠髮簪，8,800元。

新娘造型也少不了優雅首飾妝點，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）與美國流行樂天后亞莉安娜（Ariana Grande）攜手打造風格甜美的聯名系列，結合閃亮水晶與水晶珍珠創作多款優雅頸鍊，正是新娘的最佳選擇，每一款頸鍊可配合新娘禮服的領口設計做長短調整，亦能融入日常穿搭，裝飾性與實用性兼具。





▲Ariana Grande x Swarovski Tennis頸鍊適合新娘搭配禮服，9,500元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）



▲垂墜水晶珍珠的Ariana Grande x Swarovski 頸鍊，11,000元。