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黃仁勳亮「4000萬」限量名錶！　推翻不戴錶說法

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▲▼AI教父輝達創辦人黃仁勳16日午間搭乘私人專機降落松山機場，力積電董事長黃崇仁接機。（圖／記者湯興漢攝）

▲AI教父輝達創辦人黃仁勳一身黑裝抵台。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳雅韻／台北報導

AI教父、NVIDIA輝達創辦人黃仁勳今（16日）抵達台灣，預計將出席COMPUTEX台北國際電腦展、更將與台積電總裁魏哲家及台灣各供應鏈夥伴會面，17日還將擔任世壯運聖火手，行程滿檔。他今一現身立刻被媒體包圍，因聽不清楚提問比出了「噓」的手勢，亮出了手腕上近4000萬元的RICHARD MILLE名錶，他過去曾說不戴手錶是因為他專注當下，顯然是推翻自己的說法了。

▲▼AI教父輝達創辦人黃仁勳16日午間搭乘私人專機降落松山機場，力積電董事長黃崇仁接機。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃仁勳穿英國名牌Burberry黑色T恤。（圖／記者湯興漢攝）

黃仁勳在台人氣旺，每回來台的行程、享用的美食、時尚穿搭都是討論話題，邁入炎熱夏季他不再穿標誌性的皮衣，而以黑色T恤搭配黑色長褲輕鬆現身，不過細看上衣有小小的Ｂ字，出自英國名牌Burberry的設計。

▲▼AI教父輝達創辦人黃仁勳16日午間搭乘私人專機降落松山機場，力積電董事長黃崇仁接機。（圖／記者湯興漢攝）

▲曾說過不戴錶的黃仁勳，罕見戴著近4000萬元的RICHARD MILLE名錶。（圖／記者湯興漢攝）

而黃仁勳所戴的RICHARD MILLE全球限量80只RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕錶，洩露他的富豪身份，此限量錶是品牌為西班牙網球名將納達爾推出的RM 027陀飛輪錶最終章，由全新複合材質Carbon TPT® B.4打造，整只錶不含錶帶重量僅11.5克，還可承受超過14,000 g的加速度衝擊，創下手動陀飛輪腕錶的雙重紀錄，因此身價不凡，價格近逼4000萬元。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲黃仁勳戴的RICHARD MILLE全球限量80只的RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕錶。（圖／RICHARD MILLE提供）

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關鍵字：

黃仁勳, Burberry, RICHARD MILLE

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