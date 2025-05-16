亮珠寶／金卡達夏「復仇裝」宣戰搶匪　戴逾9000萬鑽石項鍊出庭

▲金卡達夏身穿John Galliano黑色古董衣搭配總值超過9000萬元的珠寶現身巴黎法庭。（圖／翻攝kimkardashian IG）

記者陳雅韻／台北報導

本周國際娛樂圈焦點聚焦法國，除了熱烈進行中的坎城影展，就是13日巴黎法庭審理的美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）2016年遭搶珠寶案了，她在名媛媽媽媽克里斯詹娜（Kris Jenner）的陪同下親自出庭作證，令人意外的是她戴上超過9000萬元的華麗珠寶現身，藉由充滿女王氣勢的造型向邪惡一方宣戰，傳達「我無所懼」的訊息。





▲金卡達夏刻意佩戴巨鑽戒指與項鍊，傳達無所畏懼的訊息。（圖／翻攝kimkardashian IG）

2016年10月金卡達夏參加巴黎時裝周，她於下榻的豪華公寓式酒店Hotel de Pourtalès遭歹徒持槍威脅搶走約3億元的珠寶，當中包括肯伊威斯特（Kanye West）所贈的訂婚鑽戒，讓她受到不小驚嚇。時隔近9年才開庭審理，她也「滿血回歸」，以時尚造型展現對官司的信心。





▲金卡達夏精心打扮，藉由時尚穿搭表現對官司的信心。（圖／翻攝kimkardashian IG）

出庭作證當天，金卡達夏身穿浮誇立體肩線的John Galliano古董黑色裙裝，搭配Saint Laurent的細跟高跟鞋，臉上戴著Alaïa的墨鏡展現氣場，她刻意戴上紐約珠寶商Samer Halimmeh New York要價超過9000萬元的鑽石項鍊，共鑲嵌80顆顏色Ｄ、淨度完美無瑕的52.17克拉美鑽，主石則是10.13克拉梨型切割鑽石，璀璨耀眼。





▲金卡達夏舉手投足之間都展現女王氣勢。（圖／翻攝kimkardashian IG）

金卡達夏同時搭配超過15克拉的巨鑽戒，以及Repossi和Briony Raymond創作的鑽石耳掛與鑽石腳鍊，一如為她設計此次曝光鑽石項鍊的Samer Halimmeh所言：「她代表力量、無懼與優雅，所有我們欽佩的特質。」這襲法庭「復仇裝」完美說明了她的立場。

