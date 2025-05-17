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艾瑪史東被蜜蜂嚇歪　LV大領片禮服救回優雅

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▲▼ 艾瑪史東 。（圖／路透社）

▲艾瑪史東被蜜蜂嚇得花容失色，奧斯汀巴特勒（左）與佩德羅帕斯卡（右）連忙護花。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

坎城影展16日星光熠熠，卡司陣容堅強的《愛丁頓》（Eddington）舉辦首映會，主演的奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）、奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、奧斯汀巴特勒（Austin Butler）與佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）全員到齊，未料艾瑪史東在拍照時被突如其來的蜜蜂嚇得花容失色，猙獰表情又擠出雙下巴的模樣全被捕捉，幸好同劇男星佩德羅帕斯卡與奧斯汀巴特勒連忙護花，讓她迅速恢復鎮定展開笑顏。

▲▼ 艾瑪史東 。（圖／路透社）

▲艾瑪史東身穿大領片的白色LV禮服，背面看來也相當優雅。

今年坎城影展提高對出席嘉賓服裝的標準，禁止裸露與大拖襬穿著登紅毯，好萊塢一線巨星都尊重大會的決定，均以高雅造型亮相。主演《愛丁頓》穿著代言品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）白色大領片訂製禮服出席首映會，俐落又帶有戲劇張力的設計相當吸睛。

▲▼ 艾瑪史東 。（圖／路透社）

▲安潔莉娜裘莉穿Brunello Cucinelli禮服搭配蕭邦珠寶，與法國女星Marie Colomb 一同出席《愛丁頓》首映會。（圖／路透社）

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）時隔14年重返坎城影展紅毯，現身力挺《愛丁頓》首映，她穿義大利品牌Brunello Cucinelli 2025年秋冬珠繡禮服搭配蕭邦（Chopard）鑽石項鍊，一如既往優雅；同場的娜塔莉波曼（Natalie Portman）再度穿上合作多年的Dior為她量身訂製禮服，設計靈感源自1951年冬季高級訂製服系列中的一套墨西哥造型，領口點綴蝴蝶結，裙子上的亮片刺繡排成花瓣圖案，華美極了。

▲▼ 艾瑪史東 。（圖／路透社）

▲娜塔莉波曼身穿Dior靈感源自1951年高級訂製服的亮片禮服。（圖／路透社）

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關鍵字：

艾瑪史東, LV, Louis Vuitton, 安潔莉娜裘莉, 娜塔莉波曼, Dior

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