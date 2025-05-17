朴寶劍與玄彬撞錶了　男神都愛26萬歐米茄登月錶

▲朴寶劍在劉在錫的脫口秀節目《Pinggyego》戴歐米茄超霸登月錶。（圖／翻攝DdeunDdeun YouTube）

記者陳雅韻／台北報導

在熱門韓劇《苦盡柑來遇見你》與IU演夫妻的朴寶劍，憑藉深情的「梁寬植」角色人氣再登頂峰，一舉一動都是粉絲矚目焦點。近日他上劉在錫脫口秀節目《Pinggyego》，難得戴上名錶，是歐米茄（OMEGA）最具代表性的錶款之一超霸登月錶，還與品牌代言人玄彬撞了同款，南韓兩大男神都愛戴此268,000元的經典腕錶。





▲玄彬與朴寶劍撞同款歐米茄超霸登月錶。（圖／歐米茄提供，以下同）





▲歐米茄超霸登月錶白面不鏽鋼鍊帶款，268,000元。

朴寶劍與玄彬所戴的歐米茄超霸登月錶白面不鏽鋼鍊帶款，白色面盤靈感源自太空衣與1969年設計的ALASKA I原型腕錶，紅色元素則受太空衣的指揮官徽章啟發，整體設計呼應第四代超霸腕錶風格，呈現不對稱錶殼、登月錶風格指針，以及經陽極處理的黑色鋁錶圈環飾有著名的「數字90上方圓點標誌」等特色，內載歐米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯。





▲朴寶劍私下穿搭猶如大學生，背著CELINE後背包。（圖／翻攝bogummy）

除了名錶加身，朴寶劍是法國品牌CELINE大使，日常最喜歡穿品牌的背心與T恤，再背上CELINE後背包，宛如大學生；而出席活動他則愛挑戰多元風格，無論是正裝或軍裝風格穿搭，都成功迷倒粉絲了。





▲朴寶劍出席CELINE新加坡活動，穿軍裝風外套相當帥氣。（圖／翻攝bogummy）