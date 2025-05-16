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Bovet雕刻藝術由機芯美到錶殼　女錶指針交會變出愛心

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▲▼ Bovet,Chopard 。（圖／公關照）

▲Bovet呈現精緻雕刻的Amadéo Amadéo Tourbillon腕錶可變身為懷錶或座鐘。（圖／Bovet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Bovet（播威）複雜製錶工藝聞名外，手工裝飾也深受藏家青睞，今（16日）高登鐘錶特別邀請雕刻大師來台獻藝，品牌最著名的刻紋包括以古希臘石柱花卉藤蔓為靈感的Fleurisanne雕紋、由錯綜複雜並置的三角形組成的Bris de Verre圖案、光芒紋等，從面盤、錶殼到機芯都有精緻裝飾，Amadéo Amadéo Tourbillon腕錶正是最佳代表作，品牌亦接受特別訂製，讓藏家擁有專屬的精雕藝術時計。

▲▼ Bovet,Chopard 。（圖／公關照）

▲Bovet錶廠有3位雕刻大師製作獨一無二的精雕錶款，亦可接受特別訂製。

而年度新款Bovet增加多款日常實用腕錶，Bovet 18K紅金款Récital 30 世界時區腕錶增加了30分鐘差的印度新德里時區，城市滾軸可透過錶殼側面調校，輕鬆轉換四種時間制度，包括世界協調時間（UTC）、美洲夏令時間（AST）、歐洲與美洲夏令時間（EAS）與歐洲冬令時間（EWT）；另一款旅人良伴是Récital 27三地時間腕錶，有別於過往的半鏤空設計，改採蓮花圖案的機刻雕花裝飾面盤，直覺式的設計讓錶主一眼辨別時間，中央為當地時間，3時與9時位置小錶盤分別顯示第二與第三時區時間，三個時區均設有太陽與星星圖案的日夜顯示器，相當貼心。

▲▼ Bovet,Chopard 。（圖／公關照）

▲Bovet 18K紅金款Récital 30 世界時區腕錶。

▲▼ Bovet,Chopard 。（圖／公關照）

▲Bovet Récital 27三地時間腕錶。

▲▼ Bovet,Chopard 。（圖／公關照）

▲Bovet機刻雕花面盤的Récital 12 36毫米腕錶，時、分針每小時交會一次構成愛心圖案。

Bovet新款女錶主打機刻雕花面盤的Récital 12 36毫米腕錶，有趣的是時、分針每小時交會時指針末端會構成愛心圖案，展現浪漫巧思。蕭邦（Chopard）則大膽示愛，Happy Sport系列女錶上有經典滑動鑽石外，還有兩顆滑動愛心，藏不住甜蜜心情。

▲▼ Bovet,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Sport系列18K玫瑰金結合精鋼材質的白色珍珠母貝面盤腕錶， 380,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲▼ Bovet,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Sport系列精鋼錶，276,000元。

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關鍵字：

Bovet, 播威, Chopard, 蕭邦

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