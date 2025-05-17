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蜜蜂珠寶緊繫好友情誼　CHAUMET項鍊主打道德金

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▲▼ Chaumet,VCA 。（圖／公關照）

▲CHAUMET蜜蜂意象的Bee de Chaumet系列適合作為友誼珠寶。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蜜蜂是法國珠寶品牌CHAUMET標誌性圖騰之一，除了是拿破崙皇室的徽章，亦能作為朋友情誼的象徵，旗下以蜜蜂與蜂巢為設計概念的Bee de Chaumet 系列，款式豐富，最適合作為情侶或好友之間緊密相繫的情感珠寶，近日品牌再添新作，包括具象的蜜蜂造型項鍊、單邊耳環，以及亞太區搶先發售的六角蜂巢造型構成的小圓墜項鍊，而中性選擇則有5mm蜂巢造型寬版戒，可自由混搭出個人時髦風格。

▲▼ Chaumet,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴CHAUMET最新Bee de Chaumet 18K金鑲鑽耳環，單只46,500元。

當中最特別的新作是蜜蜂造型的Bee de Chaumet項鍊，採用100%來自負責任來源的可追溯黃金精心打造，從金礦開採到珠寶完工等所有環節皆經過嚴格規範的控管，Chaumet今年加入了瑞士良金協會（Swiss Better Gold Association，SBGA），以行動支持金礦行業的永續發展，品牌成為會員後，向SBGA合作金礦採購的每克黃金均搭配額外捐贈，協助改善礦工生活條件等環境公益專案計畫。

▲▼ Chaumet,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒戴CHAUMET亞太區搶先發售的Bee de Chaumet 18玫瑰金鑲鑽小型項鍊，119,000元。

▲▼ Chaumet,VCA 。（圖／公關照）

▲CHAUMET採用100%可追溯18K黃金製作的Bee de Chaumet項鍊，73,600元。

▲▼ Chaumet,VCA 。（圖／公關照）

▲CHAUMET中性風格的Bee de Chaumet 18K白金戒指5mm款，87,800元。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也熱愛大自然主題，旗下Fauna系列鑲嵌寶石展現大自然的美態，其子系列Two Butterfly特別採用不對稱設計，展現蝴蝶翩翩飛舞的靈動姿態，例如為左右兩邊的蝴蝶造型耳環鑲嵌不同的寶石，抑或為雙指戒的兩隻蝴蝶各鑲嵌鑽石或彩色寶石，迷人的配色為雙蝶珠寶增添活潑氣息。

▲▼ Chaumet,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶18K金鑲嵌鑽石與綠松石的Two Butteerfly耳環，830,000元。（圖／翻攝梵克雅寶網站）

▲▼ Chaumet,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Two Butteerfly指間戒（左）鑲嵌鑽石與黃色藍寶石款920,000元，鑲嵌鑽石與青金石款830,000元。（圖／翻攝梵克雅寶網站）

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關鍵字：

CHAUMET, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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