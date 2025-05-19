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韓韶禧女神造型降臨坎城　空擋脱華服抱玩偶衝海邊

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▲▼ 韓韶禧 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲韓韶禧盛裝出席坎城影展，佩戴Boucheron Histoire de Style, Untamed Nature系列Lierre鑽石項鍊。（圖／翻攝xeesoxee IG）

記者陳雅韻／綜合報導

韓星韓韶禧近日以法國珠寶品牌Boucheron品牌大使身份，出席坎城影展與品牌所屬開雲集團舉辦的Ｗomen in Motion晚宴，她接連換上白色立體剪裁蓬裙禮服與黑色細肩帶小洋裝搭配Boucheron珠寶，女神氣場全開，其實私下她童心未泯，抓緊時間去逛玩具店。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲韓韶禧以Boucheron大使身份出席品牌所屬的開雲集團Ｗomen in Motion晚宴。（圖／翻攝xeesoxee IG）

身為時尚圈寵兒，韓韶禧每回公開亮相總是華服與珠寶加身氣勢十足，登上坎城影展自然格外慎重，戴上Boucheron深具份量的Histoire de Style, Untamed Nature系列Lierre主題鑽石項鍊吸睛，此作品巧妙呈現常春藤纏繞的線條，可將樹枝從胸針拆卸下來，轉換成項鍊、髮飾或胸針，特別是垂墜式胸針的葉片裝置在不同尺寸的顫動零件上，隨著身體律動會輕輕顫動展現動感活力，彰顯品牌精湛工藝。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲韓韶禧開心逛玩具店。（圖／翻攝xeesoxee IG）

▲▼ 韓韶禧 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲韓韶禧抱回一隻獨角獸布偶。（圖／翻攝xeesoxee IG）

▲▼ 韓韶禧 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲童心未泯的韓韶禧抱著獨角獸布偶踏浪。（圖／翻攝xeesoxee IG）

儘管行程緊湊，韓韶禧仍趁空擋換上私服逛坎城，開心逛進玩具店，還抱回了一隻白色的獨角獸玩偶，她完全沒有偶像包袱，抱著玩偶就到海邊踏浪了，作風相當率性。

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關鍵字：

韓韶禧, Boucheron, 坎城影展

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