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妮可基嫚西裝下什麼都沒穿　性感又帥氣

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▲▼ 妮可基嫚 。（圖／路透社）

▲妮可基嫚穿Tom Ford西裝性感又帥氣。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

新任設計師加入時尚品牌的第一季作品，絕對是眾人關注焦點，出生哥倫比亞、被法國家庭收養的設計師Haider Ackermann，去年9月加入美國設計師品牌Tom Ford擔任創意總監，於3月巴黎時裝周發表第一季作品即大受好評，讓奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）欽點穿上他設計的西裝，出席新劇《九位完美陌生人》第二季發布會，西裝外套下她什麼也沒穿大方敞胸，性感又帥氣。

57歲的妮可基嫚向來是紅毯資優生，16日出席在洛杉磯舉行的新劇《九位完美陌生人》第二季發布會，她選穿Tom Ford黑色西裝上陣，合身剪裁西裝外套與直筒褲搭配尖頭高跟鞋，盡顯她180公分的身高優勢，黑裝上錯落點綴亮片增添華麗感，她同時在外套別上白色山茶花並戴上皮手套，輕鬆展現巨星氣勢。

▲▼ 妮可基嫚 。（圖／路透社）

▲妮可基嫚（左）與亨利高汀手牽手宣傳新戲《九位完美陌生人》。（圖／路透社）

中性裝扮也需要俏麗元素加持，妮可基嫚綁著高馬尾，戴著義大利珠寶品牌Robert Coin圈式鑽石耳環，更添活潑氣息，她與同劇演員亨利高汀（Henry Golding）牽手合影展現好交情，兩人一黑一白的西裝造型成為全場焦點。
 

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關鍵字：

妮可基嫚, Tom Ford

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