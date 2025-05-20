想要有韓妞冷白肌怎麼做？外防、內補一次教給妳

記者李薇／台北報導 圖／clean_0828 IG、yeh.shaa_ IG、品牌提供

夏季來臨，美白護膚成為許多人的關注焦點，以下分享夏天美白關鍵方法，包括：全面且持續的防曬、攝取美白食物，以及選擇適合的保養品，從內到外打造白皙透亮的肌膚。

STEP 1：全面且持續的防曬

選擇適合的防曬產品，並維持足夠的用量和定時補擦，即使在室內或陰天也不可忽視，此外，搭配帽子、陽傘、太陽眼鏡等物理性防曬裝備，以及避開紫外線高峰期外出，都是阻黑重要一環。

STEP 2：多吃美白食物

飲食調理則是由內而外調理肌膚的必要手段，可以多攝取富含維生素C、維生素E、抗氧化劑的食物，抑制黑色素生成，促進肌膚新陳代謝，達到煥亮效果，同時，避免感光食物，以及保持充足的水分攝取，也是飲食調理的重點。

STEP 3：選擇適合的保養品



選擇適合的保養品，可以加強修護肌膚，淡化斑點、提亮膚色，並搭配溫和去角質與保濕工作，定期與正確的使用，將能夠達到最佳的效果。

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