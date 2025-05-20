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想要有韓妞冷白肌怎麼做？外防、內補一次教給妳

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記者李薇／台北報導　圖／clean_0828 IG、yeh.shaa_ IG、品牌提供

夏季來臨，美白護膚成為許多人的關注焦點，以下分享夏天美白關鍵方法，包括：全面且持續的防曬、攝取美白食物，以及選擇適合的保養品，從內到外打造白皙透亮的肌膚。

ALBION,SUQQU,防曬,保養,美白。（圖／IG、品牌）

STEP 1：全面且持續的防曬

選擇適合的防曬產品，並維持足夠的用量和定時補擦，即使在室內或陰天也不可忽視，此外，搭配帽子、陽傘、太陽眼鏡等物理性防曬裝備，以及避開紫外線高峰期外出，都是阻黑重要一環。

STEP 2：多吃美白食物

飲食調理則是由內而外調理肌膚的必要手段，可以多攝取富含維生素C、維生素E、抗氧化劑的食物，抑制黑色素生成，促進肌膚新陳代謝，達到煥亮效果，同時，避免感光食物，以及保持充足的水分攝取，也是飲食調理的重點。

ALBION,SUQQU,防曬,保養,美白。（圖／IG、品牌）

STEP 3：選擇適合的保養品

選擇適合的保養品，可以加強修護肌膚，淡化斑點、提亮膚色，並搭配溫和去角質與保濕工作，定期與正確的使用，將能夠達到最佳的效果。

【推薦單品】

＃ALBION 妃思雅綻白之源超能激光安瓶Z，1.5ml x 28瓶、售價8300元

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功效型的安瓶通常以高濃度備受女性喜愛，用過立刻有感，身為ALBION旗下頂級保養產品線的妃思雅在2025年推出全新綻白之源超能激光安瓶，以關鍵成分「麴酸EX」搭配草莓虎耳草精萃、濱海當歸精萃、繡線菊精萃與老鸛草精萃等16重高活性植萃配方，搭載獨家雙滲透傳遞系統「高效美白EXD奈米膠囊」、「智能脂質膠囊」可以深入肌膚底層，打擊黑色素根源，由裡到外散發透亮光澤。

＃SUQQU 晶采防曬噴霧（凪香），60mL、售價1750元

ALBION,SUQQU,防曬,保養,美白。（圖／IG、品牌）

SUQQU以漢字「凪」為香氛靈感繆思，將其字體拆解以及其原意，讓人擁有風平浪靜之感，透過麝香、檀香、佛手柑、茉莉等香材，打造出漫步在海邊的愜意情境，獨特液狀的防曬噴霧，不僅可以使用在臉部、身體，更可以噴灑於頭髮，加強髮絲保護潤澤，全方位抵禦紫外線傷害。
 

關鍵字：

ALBION, SUQQU, 防曬, 保養, 美白

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