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愛馬仕珍珠奶茶吊飾好可愛！petit h台中展　逾334萬元河馬懶骨頭腳掌很貴氣

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▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕petit h在台中大遠百展出至6月2日。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台中報導

講到HERMES（愛馬仕），最先想到的可能是柏金包和凱莉包，其實愛馬仕的精湛工藝還有很多有趣發揮，例如秉持永續再創理念、以工坊閒置材料打造的petit h。睽違近5年終於又來台展出的petit h，這次充滿濃濃台味，而且令人大呼好可愛，珍珠奶茶吊飾用扣子當粉圓、椅凳上裝飾著猴子與鳳梨，還有要價超過334萬元的河馬懶骨頭沙發，腳掌和耳後用喜馬拉雅鱷魚皮拼接，低調地將矜貴材質藏在作品裡。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲專為台灣打造的珍珠奶茶造型吊飾20,700元、鳳梨吊飾。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）
▲河馬造型拼接皮革沙發，3,341,600元。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）
▲河馬的腳長、耳朵，都用上了矜貴的喜馬拉雅鱷魚皮。

「你以為它們沒用，其實它們超有用」，用這句話形容petit h很適合。petit h於2010年創立，從愛馬仕16個創作部門取得裁切過的皮革或布料、沒用到的金屬等各式材質，賦予它們新生，與一般創作時先完成構想，再取得材料製作的過程相反，petit h是先有了材料，再思考能變出什麼樣的作品，由於材料是本位，沒了也做不出來，因此許多作品都是獨一無二，更顯珍貴。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲織物捲長凳是首度亮相的新設計。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）
▲以馬鞍架製成的吉他。 

這次petit h有近6千件商品來台，其中約200件為較大型的設計，運用帆布、毯子等共12種材質捆起製作的織物捲長凳是首度亮相的新作，小桌子的水磨石桌面嵌了金屬零件十分別致，甚至還有鞦韆、馬鞍架製成的吉他、絲巾布料編織的吊床，想得到的、想不到的都呈現在眼前，讓人讚嘆創意與工藝。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲鳳梨與獼猴裝飾的大尺寸椅凳，1,211,400元。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）
▲祥龍裝飾的中尺寸椅凳，919,000元。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）
▲置物盒束帶上有各式水果、蔬菜，196,400元。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）
▲熊與獼猴造型置物盒，1,002,500元。

多件創作是專為台灣設計，一大一小的親子河馬沙發以多種皮革拼接打造，腳掌和耳朵後方使用喜馬拉雅鱷魚皮，展現不張揚的奢華感，椅凳用很具代表性的獼猴及鳳梨裝飾椅腳，俏皮又討喜，鳳梨還出現在其他很多地方，包括置物盒的束帶上有顆鳳梨，還有鏤空的鳳梨吊飾，掛在包包上非常可愛，皮革上縫著鈕扣成為珍珠奶茶吊飾，插著吸管好想喝一口，還有精巧的台灣黑熊卡夾，掏出來讓人會心一笑。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲由水晶與砂漿製成的兩件枝狀大燭台套組，806,200元。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）
▲台灣黑熊圖騰卡夾，31,400元。

petit h工坊短暫進駐台中大遠百，5月24日至6月2日將開放大眾鑑賞，展場與台灣藝術家郭恩愷合作，以台灣永續林場取得的柳杉、台灣杉及餘木邊材，重現郭恩愷位在海拔1200公尺山上的工作室，他擅於以森林裡的木材創作，永續的精神與愛馬仕petit h契合，也成就了這次的空間。 

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲petit h創意總監Godefroy de Virieu（右）與台灣藝術家郭恩愷。

▲HERMES petit h。（圖／品牌提供）


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▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, petit h

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