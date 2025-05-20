星巴克馬卡龍色搖搖杯氣質爆表　寵物系列可愛又療癒

記者蔡惠如／綜合報導

夏天來臨，星巴克也針對季節推出多款補水需求的風格產品，針對喜愛健身或戶外活動的顧客，在地星巴克首度推出兩款搖搖杯，以奶茶色、粉色為元素，搭配同色攪拌球，無論是喝果昔、咖啡等輕搖就能攪拌，此外還有以寵物為主題的馬克杯、隨手杯款，讓毛孩時時刻刻陪著你。

▲星巴克夏季新款搖搖杯好有氣質。（圖／品牌提供）

夏季來臨，星巴克推出多款可愛又療癒，兼顧實用性的新品，準備讓大家瘦錢包，看準健身、戶外運動趨勢當道，首度推出2款「奶茶色女神搖搖杯」和「粉色女神搖搖杯」，內附攪拌球適用於即溶咖啡、果昔等多種飲品，用搖的就可攪拌，不需額外攜帶攪拌棒，並同步加碼手提與肩背雙用設計的「休閒背提兩用袋」，底部還設有獨立鞋子收納層，方便收納鞋款。

▲毛孩系列設計有巧思，立體狗狗杯蓋當裝飾也很可以。

針對喜愛毛孩的飼主或消費者，星巴克也首度推出毛孩系列，除加碼之前熱賣的貓咪尾巴便利單杯提袋藍色款，還同步推出3款療癒十足全新毛孩系列杯款，以貓咪與狗狗為主角，透過插畫的方式呈現毛孩們可愛的風貌，包含透明淡黃的「32OZ沁黃毛孩冷水壺」大容量的設計，方便隨時補充水分，以及搭配溫馨插畫的「毛孩不鏽鋼水壺」、「毛孩造型杯蓋馬克杯」等，杯蓋立體的狗狗設計讓每次啜飲的同時瞬間都融化。

▲繼日前推出灰色和粉色款大獲好評，本次推出藍色款，以藍色提袋加上貓咪圖案，搭配立體小尾巴，萌度爆表。

▲IKEA肉丸鑰匙圈登場，出乎意外超療癒。（圖／品牌提供）

IKEA網紅角色無極限，近期推出「肉丸鑰匙圈」，小巧可愛的外型加上擬人化表情，整個太可愛。IKEA餐廳經典菜色的瑞典肉丸，不僅外觀仿真，連瑞典國旗也被神複製，超萌小物只送不賣，參加IKEA「集好丸」活動滿1200點就能帶回家。

IKEA即起至8／31推出「集好丸」活動，在活動期間內加入IKEA LINE官方帳號並升級為數位宜家卡會員，即可參與點數累積。無論是在線上或是門市消費，每消費1元可累積1點，集滿1,200點就能兌換限量肉丸鑰匙圈。

小小的圓滾滾肉丸加上可愛表情，還精心加入了迷你版的瑞典國旗細節，無論是掛在包包上、鑰匙串上，還是拿來拍照打卡都超療癒。

除了肉丸鑰匙圈之外還有其他獎勵，集滿5,000點即可兌換100元家具家飾抵用券，讓消費者在選購心儀家具時輕鬆省荷包；累積滿1萬點還能免費品嘗12顆瑞典肉丸的餐點。業者表示，點數兌換後不會扣減，可以持續累積，只要點數達標就換限量贈品。