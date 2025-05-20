fb ig video ETtoday search mobile

韓星潔西卡愛馬仕包隨興扔　與明星妹撿樹枝搞笑

>

▲▼Jessica & Krystal 。（圖／翻攝ig）

▲Krystal（左）與姊姊Jessica在舊金山出遊，拿著樹枝搞笑拍照。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星Jessica潔西卡（鄭秀妍）與妹妹Krystal（鄭秀晶）是南韓演藝圈漂亮姐妹花，兩人感情緊密，有機會就一起聚餐出遊。近日兩人在舊金山相約走出戶外，休閒裝扮的姐妹兩好默契都拎著棕色皮包，愛馬仕的忠實擁護者（HERMÈS）潔西卡背著Birkin Shoulder 29包，而與美國品牌Ralph Lauren合作多年的Krystal則盡職為品牌宣傳，私人時光也帶著品牌的小牛皮包。

▲▼Jessica & Krystal 。（圖／翻攝ig）

▲Krystal（左）與姊姊Jessica感情緊密。（圖／翻攝jessica.syj IG）

潔西卡是精品愛好者，與妹妹Krystal出遊的造型，看似只是簡單的白色西裝外套搭牛仔褲，其實行頭樣樣不簡單，白色開襟衫與西裝外套全出自Gucci，配上愛馬仕長形的柏金包，她除了肩背，還將愛馬仕包隨興放在木頭上拍時尚大片。

▲▼Jessica & Krystal 。（圖／翻攝ig）

▲Jessica隨興將愛馬仕Birkin Shoulder 29包放在木頭上。（圖／翻攝jessica.syj IG）

擔任Ralph Lauren代言人的Krystal，則背著品牌棕色肩背包，與她的皮衣搭牛仔褲裝扮絕配，她為了拍出與姊姊的漂亮自拍照，將名牌包充當手機支架，兩人玩心大起撿起樹枝擺出搞笑pose吸睛。

►朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

►陳喬恩遊日愛馬仕包多連發　LV丹寧裝與可愛包也搶鏡

關鍵字：

Jessica, Krystal, Hermes, 愛馬仕, Gucci, Ralph Lauren

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲馬甲裝爆乳辣翻坎城　紅毯大秀華人設計

林志玲馬甲裝爆乳辣翻坎城　紅毯大秀華人設計

蜜蜂珠寶緊繫好友情誼　CHAUMET項鍊主打道德金

蜜蜂珠寶緊繫好友情誼　CHAUMET項鍊主打道德金

艾瑪史東被蜜蜂嚇歪　LV大領片禮服救回優雅

艾瑪史東被蜜蜂嚇歪　LV大領片禮服救回優雅

朴寶劍與玄彬撞錶了　男神都愛26萬歐米茄登月錶 黃仁勳亮「4000萬」限量名錶！　推翻不戴錶說法 Bovet雕刻藝術由機芯美到錶殼　女錶指針交會變出愛心 亮珠寶／金卡達夏「復仇裝」宣戰搶匪　戴逾9000萬鑽石項鍊出庭 「髮上珠寶」為新娘添優雅　珍珠髮飾日常也百搭 孫芸芸47歲生日曬美魔女媽媽　樂收LV大禮 《哈利波特》金飾保值與裝飾性兼具　可愛版妙麗串珠不到萬元擁有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面