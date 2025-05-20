韓星潔西卡愛馬仕包隨興扔　與明星妹撿樹枝搞笑

▲Krystal（左）與姊姊Jessica在舊金山出遊，拿著樹枝搞笑拍照。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星Jessica潔西卡（鄭秀妍）與妹妹Krystal（鄭秀晶）是南韓演藝圈漂亮姐妹花，兩人感情緊密，有機會就一起聚餐出遊。近日兩人在舊金山相約走出戶外，休閒裝扮的姐妹兩好默契都拎著棕色皮包，愛馬仕的忠實擁護者（HERMÈS）潔西卡背著Birkin Shoulder 29包，而與美國品牌Ralph Lauren合作多年的Krystal則盡職為品牌宣傳，私人時光也帶著品牌的小牛皮包。

▲Krystal（左）與姊姊Jessica感情緊密。（圖／翻攝jessica.syj IG）

潔西卡是精品愛好者，與妹妹Krystal出遊的造型，看似只是簡單的白色西裝外套搭牛仔褲，其實行頭樣樣不簡單，白色開襟衫與西裝外套全出自Gucci，配上愛馬仕長形的柏金包，她除了肩背，還將愛馬仕包隨興放在木頭上拍時尚大片。





▲Jessica隨興將愛馬仕Birkin Shoulder 29包放在木頭上。（圖／翻攝jessica.syj IG）

擔任Ralph Lauren代言人的Krystal，則背著品牌棕色肩背包，與她的皮衣搭牛仔褲裝扮絕配，她為了拍出與姊姊的漂亮自拍照，將名牌包充當手機支架，兩人玩心大起撿起樹枝擺出搞笑pose吸睛。

