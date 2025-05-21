6千坪誠品南台最大店5／28試營運　書店挑高10米「恆春老宅咖啡廳」獨家進駐

▲位於碳佐麻里園區的「誠品生活台南」將在5／28試營運。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品在台南碳佐麻里園區開設的「南台最大書店」，今（5／21）宣布將於5／28試營運。該店占地四層樓共6,000坪，建築設計強調光線與空間感，主書店挑高10米、採雙層設計氣勢超強，是南台灣目前書籍藏量最豐富的據點，還有恆春老宅咖啡店「伯虎在二樓」獨家進駐。

台南碳佐麻里安平港園區的誠品生活即將登場，6000坪規模與台北松菸誠品大小相近，最大亮點之一則是建築本身的空間規劃，10米高書店打造大型規模的「誠品兒童館」與「誠品繪本公寓」，民眾可於此找尋到多國繪本大師的原創作品，包含安野光雅、莫里斯．桑達克、蘇西．李等，並以住宅概念設計書區，打造彷彿鄰里相連的童趣閱讀空間。書籍分類則以美術設計、建築、文學為重點，另有黑膠音樂區、觀點策展牆，以及針對大小讀者設計的文具館。

入口處設有寬6米、延伸百階的大步梯，融合綠意與社交功能讓，民眾放慢腳步步行而上，途中可望見戶外庭院天井，並有在地人氣咖啡品牌StableNice Coffee Express緊鄰主書店，讀者可在光影交錯的空間中，享受咖啡與閱讀交會的氛圍。

▲恆春絕美咖啡廳「伯虎在二樓」可麗露。

除書店為主打外，餐飲也是台南店的重點，強調引進多家首度進軍台南的餐飲品牌，包括「漢來上海湯包」、台中柴燒排餐餐廳「FORE restaurant」、以及高雄八十年老店「汕頭泉成沙茶潮鍋」，以及恆春老宅咖啡店「伯虎在二樓」、狸小路推出的新品牌「山茶家」、大蒜包名店「懿品乳酪菓子手造所」的甜點吃到飽專門店等。

▲台南超人氣千層蛋糕手作烘培坊「狸小路」全新推出甜點品牌「山茶家」。

此外也集結在地與國際品牌，包括Red Wing靴、CRASH BAGGAGE行李箱、Isabelle Wen設計服飾等。美妝品牌則有朵茉麗蔻南部首家實體店進駐；汽車品牌如Porsche與Tesla也設置展示空間，嘗試跨界吸引不同族群。

業者表示，為慶祝試營運5／28起，台南在地民眾憑身分證、教育藝文工作者憑名片或工作證，可獲得限量開幕「敦親睦鄰厚禮包」，內含價值約800元的開幕紀念禮與優惠券。當日11：00起會員還可兌換專屬優惠，包括甜點買一送一、限定餐盒優惠等。

▲台南三井OUTLET二期尚在趕工中。（圖／記者姜國輝攝）

三井不動產「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期計劃也正趕工中，二期的設計規劃以「Tropical Alley」為概念，延續運用台南特有的大自然 元素，如鳳凰花的艷彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沉穩綠意等，帶來在地風情的感受，預計將新增50家專櫃，加上原有一期約190家專櫃後，合計可達約240家專櫃，預定將於2025年完工開幕。