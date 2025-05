揭開艾薇蛻變後的多種面向　溫柔詮釋屬於她的3種艾式穿搭

文/美人圈

迎來春夏的風光明媚,服裝也該蛻去厚重包袱,選擇清新又有亮點的服裝風格!這期【Rising Star無敵新星】邀請艾薇分享三套截然不同的穿搭範本,從小清新溫柔走到毅然堅定,透過服裝顏色的轉變,來看看艾薇展現的不同樣貌,一起走進她的內心世界!

LOOK 1 Awakening/薇薇初醒

屬於淺春系的浪漫,2025必追粉嫩配色打造Aura Style!

春夏就是明媚色系的天下,掀起的歐若風Aura Style就是最好的註解!主打輕盈柔和的淺嫩色系,像柔粉色、寶寶藍、奶油黃、薄荷綠,這幾種彩度低的色系都能打造清柔又仙氣飄飄的歐若風!

歐若風的淺春色系帶給人一種靈動又仙氣的意象感,服裝面料元素也走輕盈薄透的材質,如同艾薇身上這套,長版柔霧粉色針織衫印上花蕾絲,搭配同印花的內搭和針織短褲,整體呈現自然舒適的優雅氛圍,艾薇也笑說這套很適合穿去有小朋友的家庭日場合,粉嫩色顯氣質又有質感!

▲棕色人造絲提花T恤/棕色人造絲提花裙裝/棕色提花人造絲褲裙/Sienna皮革短靴 all by FENDI;Marquise Divas'Dream Necklace/Divas'Dream Bracelet/Serpenti Ring/Divas'Dream Ring/Divas'Dream Earrings/Marquise小號手提包 all by BVLGARI。

Look2 FLY HIGH/翩翩翱翔

萬能搭配神器!經典不敗Denim牛仔依然是春夏流行經典元素

從2025春夏秀場到日常的視野裡,牛仔熱潮依舊盛行!丹寧材質可塑性高,很好發揮在任何風格的穿搭上,是春夏不可或缺的搭配神器,配上不同款式的單品能搭出甜美感也能穿出率性感,而同色系的牛仔層疊搭法絕不會出錯,丹寧就是個不搶鋒頭卻又能成為和諧焦點的存在!

艾薇第二套選擇冷調藍色為主角,身穿長版拼接牛仔外套、藍色針織上衣,下身搭配同色系牛仔短裙,彰顯青春洋溢的活力氣息!腳踩牛仔刷白長靴,讓整體色系不過藍,增添了一點配色巧思!艾薇手拿的紙飛機道具也象徵了她一路以來勇往直前的勇氣,不回頭地往前飛做自己!

▲丹寧連帽外套/藍色針織長袖/丹寧短裙/丹寧長靴 all by MICHAEL KORS;B.Zero1 Necklace/B.Zero1 Earrings/B.Zero1 Ring/B.zero1 Ring/Serpenti Ring all by BVLGARI。

Look 3 Bloom/破繭綻放

黑色亮片迷你裙釋放張揚的個性魅力,穿出人間發光體OOTD!

這季高訂秀場上不乏帶有亮片元素的單品,從背心、迷你裙到包包都可以看到亮片材質的創意運用,可以選擇寬鬆T-Shirt搭上亮片半裙彰顯個人風格,亦或是搭配Oversized西外或中性剪裁單品,讓亮片不只是派對限定,想要穿出不一樣的氣場態度,隨時都能大膽嘗試!

艾薇換上一襲黑色亮片短洋裝,彷若夜空中的閃閃繁星,強而有力地綻放出她自己的獨有色彩,光影下流動的光澤感襯出強烈輪廓,即使是全黑的亮片也閃出耀眼光芒,穿出自帶spotlight的迷人氛圍!艾薇本人也讚嘆這套很適合在舞台表演的時候穿,bling bling的穿起來很有份量感又吸睛。

▲亮片細肩短洋裝 by Longchamp;黑色透紗飾水晶高跟 by Jimmychoo;皮革長手套 by Roger Vivier;Fiorever Earrings by BVLGARI。

少了它心會慌!艾薇必帶出門&返鄉必買清單獨家公開

艾薇每天必戴美若康隱形眼鏡 #迷魅棕,沒戴會沒安全感;再來是帽子,除了搭配之外,更是她沒整理頭髮的遮羞好夥伴,甚至衣櫃裡有一整排棒球帽,出門時等著她挑選!女生一定要隨時香香的,她最愛Miss Dior花漾迪奧淡香水和精萃香氛,偏愛甜甜的糖果味,工作這麼辛苦,必須隨時都香氣逼人!而她返鄉必買的台灣特產,第一名是媽媽指定款:來一客泡菜口味,每次回去都抱一箱;第二是她最愛的甜系咖啡:純萃喝重乳拿鐵,她不愛大人系苦苦咖啡;第三則是口感無法取代的義美蛋捲,至於她的私藏零食絕對是咔辣姆久,辣辣的重口味是她的最愛!

艾薇以3種不同風格穿搭展現多面向的自己,突破既定框架展現時髦靈魂,你,喜歡哪一個面向的艾薇呢?一起跟著艾薇穿出2025春夏最時髦的自己吧:)

準歌后接班人艾薇獨家專訪《Becoming HER》

