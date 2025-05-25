揭開艾薇蛻變後的多種面向　溫柔詮釋屬於她的3種艾式穿搭

文／美人圈

迎來春夏的風光明媚，服裝也該蛻去厚重包袱，選擇清新又有亮點的服裝風格！這期【Rising Star無敵新星】邀請艾薇分享三套截然不同的穿搭範本，從小清新溫柔走到毅然堅定，透過服裝顏色的轉變，來看看艾薇展現的不同樣貌，一起走進她的內心世界！

LOOK 1 Awakening／薇薇初醒

屬於淺春系的浪漫，2025必追粉嫩配色打造Aura Style！

春夏就是明媚色系的天下，掀起的歐若風Aura Style就是最好的註解！主打輕盈柔和的淺嫩色系，像柔粉色、寶寶藍、奶油黃、薄荷綠，這幾種彩度低的色系都能打造清柔又仙氣飄飄的歐若風！

歐若風的淺春色系帶給人一種靈動又仙氣的意象感，服裝面料元素也走輕盈薄透的材質，如同艾薇身上這套，長版柔霧粉色針織衫印上花蕾絲，搭配同印花的內搭和針織短褲，整體呈現自然舒適的優雅氛圍，艾薇也笑說這套很適合穿去有小朋友的家庭日場合，粉嫩色顯氣質又有質感！

▲棕色人造絲提花T恤／棕色人造絲提花裙裝／棕色提花人造絲褲裙／Sienna皮革短靴 all by FENDI；Marquise Divas'Dream Necklace／Divas'Dream Bracelet／Serpenti Ring／Divas'Dream Ring／Divas'Dream Earrings／Marquise小號手提包 all by BVLGARI。

Look2 FLY HIGH／翩翩翱翔

萬能搭配神器！經典不敗Denim牛仔依然是春夏流行經典元素

從2025春夏秀場到日常的視野裡，牛仔熱潮依舊盛行！丹寧材質可塑性高，很好發揮在任何風格的穿搭上，是春夏不可或缺的搭配神器，配上不同款式的單品能搭出甜美感也能穿出率性感，而同色系的牛仔層疊搭法絕不會出錯，丹寧就是個不搶鋒頭卻又能成為和諧焦點的存在！

艾薇第二套選擇冷調藍色為主角，身穿長版拼接牛仔外套、藍色針織上衣，下身搭配同色系牛仔短裙，彰顯青春洋溢的活力氣息！腳踩牛仔刷白長靴，讓整體色系不過藍，增添了一點配色巧思！艾薇手拿的紙飛機道具也象徵了她一路以來勇往直前的勇氣，不回頭地往前飛做自己！

▲丹寧連帽外套／藍色針織長袖／丹寧短裙／丹寧長靴 all by MICHAEL KORS；B.Zero1 Necklace／B.Zero1 Earrings／B.Zero1 Ring／B.zero1 Ring／Serpenti Ring all by BVLGARI。

Look 3 Bloom/破繭綻放

黑色亮片迷你裙釋放張揚的個性魅力，穿出人間發光體OOTD！

這季高訂秀場上不乏帶有亮片元素的單品，從背心、迷你裙到包包都可以看到亮片材質的創意運用，可以選擇寬鬆T-Shirt搭上亮片半裙彰顯個人風格，亦或是搭配Oversized西外或中性剪裁單品，讓亮片不只是派對限定，想要穿出不一樣的氣場態度，隨時都能大膽嘗試！

艾薇換上一襲黑色亮片短洋裝，彷若夜空中的閃閃繁星，強而有力地綻放出她自己的獨有色彩，光影下流動的光澤感襯出強烈輪廓，即使是全黑的亮片也閃出耀眼光芒，穿出自帶spotlight的迷人氛圍！艾薇本人也讚嘆這套很適合在舞台表演的時候穿，bling bling的穿起來很有份量感又吸睛。

▲亮片細肩短洋裝 by Longchamp；黑色透紗飾水晶高跟 by Jimmychoo；皮革長手套 by Roger Vivier；Fiorever Earrings by BVLGARI。

少了它心會慌！艾薇必帶出門&返鄉必買清單獨家公開

艾薇每天必戴美若康隱形眼鏡 #迷魅棕，沒戴會沒安全感；再來是帽子，除了搭配之外，更是她沒整理頭髮的遮羞好夥伴，甚至衣櫃裡有一整排棒球帽，出門時等著她挑選！女生一定要隨時香香的，她最愛Miss Dior花漾迪奧淡香水和精萃香氛，偏愛甜甜的糖果味，工作這麼辛苦，必須隨時都香氣逼人！而她返鄉必買的台灣特產，第一名是媽媽指定款：來一客泡菜口味，每次回去都抱一箱；第二是她最愛的甜系咖啡：純萃喝重乳拿鐵，她不愛大人系苦苦咖啡；第三則是口感無法取代的義美蛋捲，至於她的私藏零食絕對是咔辣姆久，辣辣的重口味是她的最愛！

艾薇以3種不同風格穿搭展現多面向的自己，突破既定框架展現時髦靈魂，你，喜歡哪一個面向的艾薇呢？一起跟著艾薇穿出2025春夏最時髦的自己吧：)

準歌后接班人艾薇獨家專訪《Becoming HER》

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