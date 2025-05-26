連日陰雨4個室內除濕術　沒除濕機也舒適

▲梅雨季來臨，面對連日陰雨，家中沒除濕機也可用幾個方式除濕。（圖／Reve AI生成）

記者蔡惠如／綜合報導

梅雨季即將來臨，濕氣滿滿衣服晾不乾、地板濕滑、衣櫃發霉，甚至空氣中都有股悶悶的味道。尤其是家中空間小、甚至是只租一間房的租屋族，沒有除濕機的比例高，不過日常生活中仍有幾個有效又簡單的「重點除濕」方式，能幫助你穩定室內濕度、維持生活更舒適。

小空間先防潮：乾燥劑與吸濕盒是基本配備

沒有除濕機，第一步就從局部小空間下手。衣櫃、鞋櫃、儲藏室這些本就容易潮濕的地方，可以放入乾燥劑或吸濕盒。這類商品便宜好入手，吸附濕氣後底部會積水，只要定期更換或倒水即可。若找不到吸濕盒，也可以用便宜的替代品，例如裝米袋的小布包、舊報紙或曬乾的茶葉渣，也有輕微除濕效果。

濕氣重點區加強處理：廚房、浴室、地板要留意

連雨天氣最容易「濕出問題」的地方，是每天用水頻繁的空間。浴室洗完澡後，即使沒有乾燥功能的設備，也應該開啟排風扇或放上電風扇加強通風。沒有排風扇的話，也可放置炭包、乾燥劑並保持門關閉，避免濕氣往其他區域蔓延，若地板濕滑建議鋪上容易更換的防滑墊。

空氣不流通：風扇也能救急

雖然不能開窗讓濕氣進來，但「動起來」的空氣還是有助於濕氣散發。擺放電風扇或循環扇對著濕氣重的牆面、衣櫃、曬衣區吹，能讓濕氣不積聚於某處，也間接降低霉味發生的機率，搭配吸濕用品效果更好。

自製香氛除濕角落：除濕也能有好心情

把咖啡渣或木炭曬乾後裝入小布袋，加幾滴精油，放在衣櫃、書櫃或床頭，既有除濕效果，也能去除濕氣異味，心情不知不覺變更好。