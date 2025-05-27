星巴克史努比聯名回歸　樂扣樂扣三麗鷗萌翻盛夏

▲夏季星巴克再推《PEANUTS》聯名商品。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

聯名風潮持續延燒，星巴克與經典漫畫PEANUTS聯名5／28再度回歸，推出馬克杯、不鏽鋼杯等生活用品，上一波沒搶到的粉絲請準備。樂扣樂扣也攜手三麗鷗四大人氣角色，推出升級版吸管杯，超萌趣的設計讓你夏天隨時甜美相伴，還有第三杯6折優惠快把握！

星巴克與經典漫畫《PEANUTS》攜手商品再度回歸，將「Joe Kind Snoopy」聯名商品系列重新上架，以漫畫中傳遞善意與友誼為主題，透過角色Snoopy與朋友們的日常互動，注入品牌溫暖調性。產品包括霧面不鏽鋼冷水杯、馬克杯與冷水壺等8款杯品，以及2款生活小物鑰匙圈與隔熱套。

「PEANUTS友誼馬克杯」與「友誼不鏽鋼TOGO冷水杯」超溫馨氛圍加上顏色亮眼，粉絲根本必收！預計5／28正式上架，上市當日指定PEANUTS + STARBUCKS聯名商品，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品，門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買。

樂扣樂扣近期以「和可愛有約・療癒下午茶」為題，首度攜手三麗鷗四大人氣角色「布丁狗、大耳狗喜拿、酷洛米與人魚漢頓」，推出全新聯名「嚼對FUN飲吸管杯」，杯身設計色彩柔和、療癒低調的插畫風格，大人拿也很適合。

品牌表示，杯款採用Tritan安全材質，容量達750ml，並升級多項功能設計，包括可拆洗防塵套、提帶與吸管防塵連結設計，兼具安全與清潔便利性。即起至6／30期間，於直營門市購買任2款三麗鷗吸管杯，即可享6折加購其他杯品一次。同期間至門市情境專區拍照打卡，還可兌換50元限量折價券。