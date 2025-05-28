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誠品生活台南試營運首日吸5萬人次　祭當地人限定優惠

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▲誠品生活台南試營運。（圖／業者提供）

▲誠品生活台南5／28試營運，吸引民眾排隊入場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品南台最大店「誠品生活台南」今（5／28）對外試營運，上午出現排隊進店人潮，約百位在地民眾在開門前排隊等候入場，消費者進店後閒逛採買，來自恆春的誠品百貨獨家店「伯虎在二樓」，開店不久就出現等候人潮，10米高的書店空間也湧入不少民眾體驗場域與閱讀氛圍，業者預估首日人次可破5萬。

▲誠品生活台南試營運。（圖／業者提供）

誠品生活台南占地四層樓共6,000坪，與台北松菸誠品大小相近，最大亮點之一則是建築本身的空間規劃，10米高書店打造大型規模的「誠品兒童館」與「誠品繪本公寓」，民眾可於此找尋到多國繪本大師的原創作品，包含安野光雅、莫里斯．桑達克、蘇西．李等，並以住宅概念設計書區，打造彷彿鄰里相連的童趣閱讀空間。書籍分類則以美術設計、建築、文學為重點，另有黑膠音樂區、觀點策展牆，以及針對大小讀者設計的文具館。

▲誠品生活台南試營運。（圖／業者提供）

入口處設有寬6米、延伸百階的大步梯，融合綠意與社交功能讓，民眾放慢腳步步行而上，途中可望見戶外庭院天井，並有在地人氣咖啡品牌StableNice Coffee Express緊鄰主書店，讀者可在光影交錯的空間中，享受咖啡與閱讀交會的氛圍。

除書店為主打外，餐飲也是台南店的重點，強調引進多家首度進軍台南的餐飲品牌，包括「漢來上海湯包」、台中柴燒排餐餐廳「FORE restaurant」、以及高雄八十年老店「汕頭泉成沙茶潮鍋」，以及恆春老宅咖啡店「伯虎在二樓」、狸小路推出的新品牌「山茶家」、大蒜包名店「懿品乳酪菓子手造所」的甜點吃到飽專門店等。

▲誠品生活台南試營運。（圖／業者提供）

誠品表示，為慶祝試營運5／28起，台南在地民眾憑身分證、教育藝文工作者憑名片或工作證，可獲得限量開幕「敦親睦鄰厚禮包」，內含價值約800元的開幕紀念禮與優惠券。5／28當天會員還可兌換專屬優惠，包括甜點買一送一、限定餐盒優惠等。預計試營運17天目標25萬人次、首年目標400萬人流。

▲▼台南高鐵特區,台南三井OUTLET。（圖／記者姜國輝攝）

▲台南三井OUTLET二期尚在趕工中。（圖／記者姜國輝攝）

三井不動產「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期計劃也正趕工中，二期的設計規劃以「Tropical Alley」為概念，延續運用台南特有的大自然 元素，如鳳凰花的艷彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沉穩綠意等，帶來在地風情的感受，預計將新增50家專櫃，加上原有一期約190家專櫃後，合計可達約240家專櫃，預定將於2025年完工開幕。

關鍵字：

誠品, 台南, 書店, 新開幕, 餐飲

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