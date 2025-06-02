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謝金燕狠剪15公分長髮照樣美回少女感！經典「公主切」再現凍齡神技

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謝金燕狠剪15公分長髮照樣美回少女感！經典「公主切」再現根本凍齡神技

▲謝金燕換新髮型。（圖／取自謝金燕IG，下同）

圖文／CTWANT

謝金燕又再次出手，這次不是新作品，而是親手幫自己剪了15公分的長髮！雖然她在IG上自嘲「還是好長」，但視覺上卻讓人驚呼根本像少女重現！不過其實這次她選擇的不是流行的新髮型，而是回歸她最鍾愛的經典造型「公主切」。

謝金燕狠剪15公分長髮照樣美回少女感！經典「公主切」再現根本凍齡神技

對粉絲來說，謝金燕剪這款髮型絕對不陌生，垂墜式的側邊剪裁搭配齊瀏海，完美修飾臉型輪廓，直髮俐落、捲髮帶感，每種風格她都駕馭得游刃有餘，不管時隔多久，能夠一剪再剪就證明，只要剪得好，「公主切」永遠不會退流行。

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而這款髮型之所以能讓她每次出場都像換了一張臉，關鍵就在於細節拿捏夠精準！側邊髮束最短的長度最好落在肩膀、鎖骨的位置，才有修飾臉型的效果；瀏海則是造型靈魂，像她這次選擇厚齊瀏海，讓眼神更有神，也多了一份可愛感，但如果想要日常一點，也可以選擇空氣感瀏海來中和。

謝金燕狠剪15公分長髮照樣美回少女感！經典「公主切」再現根本凍齡神技

不過公主切看似簡單，髮質整理其實很關鍵，謝金燕的直髮本身線條感強、毛躁度低，自然就能撐起整個造型；如果你是自然捲或容易炸毛的髮質，建議搭配燙順或加強護髮，才能呈現這種清爽俐落感。

謝金燕狠剪15公分長髮照樣美回少女感！經典「公主切」再現根本凍齡神技

從她之前釋出的自拍與穿搭照來看，不管是大衣搭小可愛、紅T配低腰褲，還是牛仔套裝與運動風造型，這款「再熟悉不過」的髮型就是能時髦度立即爆炸！謝金燕再度示範狠剪15公分長髮，少女感照樣回歸，真的沒在怕歲月催人老！

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關鍵字：

周刊王, 謝金燕, 髮型, 公主切

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