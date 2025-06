給揮灑青春的你　6月畢業季專屬歌單來了

圖文/own 一個人生活

六月,蘊含各種意義、情緒的季節。

充滿夏至的氣息,似乎打開一道名為「全新」的大門,一波波毫不停歇的梅雨鋒面,暗示著前方仍然充滿強風綿雨。在一年當中正好走過二分之一的日子,面臨選擇、持續前行,而後揮手轉身,不曉得前方的鋒面有多麼強勁、多變,只是清楚明白我們之間的情誼將如堅石般永恆不變。

:「Hey,畢業快樂。」

own精心挑選6首畢業歌單,祝福所有應屆畢業生勇敢相信自己,奔向屬於自己的方向。

六首畢業歌單

畢業歌單一:蔡佩軒|青春有你

謝謝你參與了我的青春,多麼幸運。

畢業歌單一:蔡佩軒|青春有你 精選歌詞

鐘聲響起 誰說離別是結局

還有好多故事等著我們繼續

你回頭看 會發現我一直在這裡

為夢想我們一起努力

畢業歌單二:沒有才能|後山親友如相問 匯錢不然不要問

畢業之後的人生還不知該往何處,我仍心不在焉地作著白日夢。

後山親友如相問,匯錢不然不要問。

畢業歌單二:沒有才能|後山親友如相問 匯錢不然不要問 精選歌詞

終於讓我熬到大學

我要擺脫從前的冒失

像個大人獨當一面 擇善固執己見

白日夢著 我心不在焉

畢業歌單三:五月天|笑忘歌

傷心的會漸漸遺忘;開心的會永存心中。

未來相見,再唱一次笑忘歌。

畢業歌單三:五月天|笑忘歌 精選歌詞

傷心的都忘記了

只記得這首笑忘歌

那一年天空很高 風很清澈

從頭到腳趾都快樂

我和你都約好了

要再唱這首笑忘歌

畢業歌單四:蘇打綠|當我們一起走過

我們一起追求夢想,一起走過傷痛。

等到未來我們都成熟,將不會再執著於過去的苦痛。

畢業歌單四:蘇打綠|當我們一起走過 精選歌詞

當我們一起走過 這些傷痛的時候

包著碎裂的心 繼續下一個夢

一直到 將來我們都成熟

將不再困惑 生命有多少過錯

畢業歌單五:Miley Cyrus|The Climb

人生總是關關難過,關關過。

我會繼續闖下去。

畢業歌單五:Miley Cyrus|The Climb 精選歌詞

There's always gonna be another mountain.

I'm always gonna wanna make it move.

畢業歌單六:Taylor Swift|Long Live

走到畢業這個里程碑,途中我們跨越了多少艱困。

此時此刻,我們耀眼奪目。

畢業歌單六:Taylor Swift|Long Live 精選歌詞

Long live the walls we crashed through.

How the kingdom lights shined just for me and you.

延伸閱讀

【離別歌單】聽得懂才遺憾,四首離別的歌獻給失落思念的你

【2025 戀愛歌單】推薦7首熱戀情侶情歌,給怦然心動的你們

【校園電影推薦】從4部青春校園電影看向不同的人生課題

※本文由《own 一個人生活》授權報導,未經同意禁止轉載。

https://www.ownbimonthly.com/