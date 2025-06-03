給揮灑青春的你　6月畢業季專屬歌單來了

圖文／own 一個人生活
六月，蘊含各種意義、情緒的季節。
充滿夏至的氣息，似乎打開一道名為「全新」的大門，一波波毫不停歇的梅雨鋒面，暗示著前方仍然充滿強風綿雨。在一年當中正好走過二分之一的日子，面臨選擇、持續前行，而後揮手轉身，不曉得前方的鋒面有多麼強勁、多變，只是清楚明白我們之間的情誼將如堅石般永恆不變。
：「Hey，畢業快樂。」
own精心挑選6首畢業歌單，祝福所有應屆畢業生勇敢相信自己，奔向屬於自己的方向。
六首畢業歌單
畢業歌單一：蔡佩軒｜青春有你
謝謝你參與了我的青春，多麼幸運。
畢業歌單一：蔡佩軒｜青春有你 精選歌詞
鐘聲響起 誰說離別是結局
還有好多故事等著我們繼續
你回頭看 會發現我一直在這裡
為夢想我們一起努力
畢業歌單二：沒有才能｜後山親友如相問 匯錢不然不要問
畢業之後的人生還不知該往何處，我仍心不在焉地作著白日夢。
後山親友如相問，匯錢不然不要問。
畢業歌單二：沒有才能｜後山親友如相問 匯錢不然不要問 精選歌詞
終於讓我熬到大學
我要擺脫從前的冒失
像個大人獨當一面 擇善固執己見
白日夢著 我心不在焉
畢業歌單三：五月天｜笑忘歌
傷心的會漸漸遺忘；開心的會永存心中。
未來相見，再唱一次笑忘歌。
畢業歌單三：五月天｜笑忘歌 精選歌詞
傷心的都忘記了
只記得這首笑忘歌
那一年天空很高 風很清澈
從頭到腳趾都快樂
我和你都約好了
要再唱這首笑忘歌
畢業歌單四：蘇打綠｜當我們一起走過
我們一起追求夢想，一起走過傷痛。
等到未來我們都成熟，將不會再執著於過去的苦痛。
畢業歌單四：蘇打綠｜當我們一起走過 精選歌詞
當我們一起走過 這些傷痛的時候
包著碎裂的心 繼續下一個夢
一直到 將來我們都成熟
將不再困惑 生命有多少過錯
畢業歌單五：Miley Cyrus｜The Climb
人生總是關關難過，關關過。
我會繼續闖下去。
畢業歌單五：Miley Cyrus｜The Climb 精選歌詞
There's always gonna be another mountain.
I'm always gonna wanna make it move.
畢業歌單六：Taylor Swift｜Long Live
走到畢業這個里程碑，途中我們跨越了多少艱困。
此時此刻，我們耀眼奪目。
畢業歌單六：Taylor Swift｜Long Live 精選歌詞
Long live the walls we crashed through.
How the kingdom lights shined just for me and you.
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