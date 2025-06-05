U-BOAT油封錶任一角度欣賞零死角　小泡泡轉呀轉超吸睛

▲U-BOAT螢光綠U-65 44MM腕錶搭載品牌獨有的Oil Immersion油封技術，81,400元。（圖／U-BOAT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以大膽前衛設計著稱的義大利腕錶品牌U-BOAT，2025年話題之作U-65 44MM石英腕錶今（5日）於寶鴻堂忠孝店首發，搭載品牌獨有的Oil Immersion油封技術，展現迷人的液態視覺體驗，代表從加厚的曲面錶鏡任一角度欣賞面盤都零死角、無眩光，且還有一顆小泡泡在面盤上轉呀轉，相當吸睛。





▲U-BOAT綠松石色調U-65 44MM腕錶，81,400元。

U-BOAT新作U-65 44MM石英腕錶首波限量版本以不鏽鋼打造，首度配備活動式錶耳，能完美貼合手腕，大幅提升佩戴的舒適性；三層鏤空面盤也是一大亮點，以黑與灰的工業質感呈現，點綴螢光綠、綠松石色或白色時標，更加醒目，同時搭配絲滑黑色矽膠材質錶帶，潮流感立現。





▲U-BOAT極地白U-65 44MM腕錶，81,400元。

Bell & Ross鎖定都會時尚人士的BR-05系列，今年推出錶徑 36 毫米款式，搭載54小時動力儲存自動上鍊機芯，錶殼厚度8.5毫米，讓男、女都能完美駕馭且確保佩戴舒適度，面盤共有黑色、灰色與冰藍色旭日紋，以及珍珠母貝等4種款式，滿足不同風格人士。





▲Bell & Ross推出錶徑36毫米的BR-05腕錶冰藍色款，149,000元。（圖／Bell & Ross提供）