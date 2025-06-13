帝舵湖水藍錶顏色美翻　價格極具競爭力

▲模特兒佩戴帝舵表Black Bay 54「湖水藍款」展現夏日時尚。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

帝舵表（Tudor）近幾年引領色彩風潮，繼代言人周杰倫（周董）掀起的粉紅面盤Black Bay Chrono碧灣計時型腕錶風潮、今年1月亮相的 Black Bay Chrono腕錶火鶴藍色款，今夏再獻驚喜，推出Black Bay 54「湖水藍款」（碧灣54型「湖水藍款」），湖水藍面盤讓人聯想到海洋、陽光、度假等關鍵字，是陪伴悠閒生活的迷人配件，37毫米錶徑的設計男、女都能完美駕馭。





▲帝舵表Black Bay 54「湖水藍款」腕錶，136,000元。

回溯帝舵表Black Bay系列傳統，融入了品牌歷代潛水錶的設計元素，新款Black Bay 54「湖水藍款」腕錶以噴砂錶面搭配鏡面磨光外圈，以及俐落的五鍊節鍊帶，內載獲瑞士官方天文台認證（COSC）、動力儲存達70小時的MT5400型自動上鍊機芯，定價136,000元極具競爭力。





▲勞力士Oyster Perpetual 41開心果綠面盤腕錶，232,500元。（圖／勞力士提供）

同集團的勞力士（Rolex）在Oyster Perpetual系列的面盤色彩上也有許多嶄新詮釋，今年新作Oyster Perpetual 41開心果綠面盤腕錶，是錶界近來最熱門的溫柔色彩，內載勞力士3230型機芯，精準顯示時、分、秒，收藏不少名錶的歌手張韶涵已納入收藏。

