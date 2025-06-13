波摩ARC-54「Iridos Edition」54年珍稀登拍賣場　540萬元台幣成交

▲波摩ARC-54「Iridos Edition」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

蘇格蘭威士忌品牌波摩（Bowmore），近期與英國超跑品牌 Aston Martin 聯手，推出全球唯一的 ARC-54「Iridos Edition」威士忌，日前於倫敦蘇富比的線上專場拍賣，以13.5萬英鎊、約新台幣540萬元成交，引發全球收藏市場關注，體現高年份威士忌與設計工藝跨界結合的後續價值。

ARC-54「Iridos Edition」以彩虹（Iris）和虹彩（Iridescent）為靈感命名，瓶身上半部採用與 Aston Martin 超跑 Valkyrie 排氣系統「單塊鈦金屬」銑削製成的工藝，經高低溫差淬鍊，呈現出獨特的藍色虹彩紋理。讓瓶身本身即主打藝術收藏品，結合視覺、觸感與工藝層次。

酒液則由波摩首席調酒師 Calum Fraser 精選1960年代酒液調和，包括1967年歐洲橡木桶、1968年雪莉桶與美國橡木桶，與傳奇酒款「黑波摩」同時期出產，擁有濃郁的熱帶水果香氣與豐富陳年層次，是經典艾雷島風味的縮影。Calum Fraser 形容此酒為「時間熟成的極致詮釋」，不僅味覺表現深刻，也傳遞酒廠的歷史記憶。

這次拍賣所得將全數用於支持波摩母公司三得利全球烈酒（Suntory Global Spirits）在蘇格蘭當地社區的建設與公益發展。蘇富比威士忌專家表示，ARC-54 不僅是高年份老酒，更代表品牌持續以限量、設計與歷史價值擴展其收藏市場的地位。

根據《Whisky Advocate》網站的報導，目前全球拍賣紀錄最高的威士忌為 Macallan 1926年出產、熟成60年的 Valerio Adami 版本，於2023年倫敦蘇富比 220 萬美金成交，加上 25% 的買家佣金，總金額達到 273 萬美元，換算新台幣約為 8,067 萬元。

▲Macallan 1926 Valerio Adami。（圖／翻攝蘇富比官網）