fb ig video ETtoday search mobile

波摩ARC-54「Iridos Edition」54年珍稀登拍賣場　540萬元台幣成交

>

▲波摩ARC-54「Iridos Edition」。（圖／品牌提供）

▲波摩ARC-54「Iridos Edition」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

蘇格蘭威士忌品牌波摩（Bowmore），近期與英國超跑品牌 Aston Martin 聯手，推出全球唯一的 ARC-54「Iridos Edition」威士忌，日前於倫敦蘇富比的線上專場拍賣，以13.5萬英鎊、約新台幣540萬元成交，引發全球收藏市場關注，體現高年份威士忌與設計工藝跨界結合的後續價值。

ARC-54「Iridos Edition」以彩虹（Iris）和虹彩（Iridescent）為靈感命名，瓶身上半部採用與 Aston Martin 超跑 Valkyrie 排氣系統「單塊鈦金屬」銑削製成的工藝，經高低溫差淬鍊，呈現出獨特的藍色虹彩紋理。讓瓶身本身即主打藝術收藏品，結合視覺、觸感與工藝層次。

▲波摩ARC-54「Iridos Edition」。（圖／品牌提供）

酒液則由波摩首席調酒師 Calum Fraser 精選1960年代酒液調和，包括1967年歐洲橡木桶、1968年雪莉桶與美國橡木桶，與傳奇酒款「黑波摩」同時期出產，擁有濃郁的熱帶水果香氣與豐富陳年層次，是經典艾雷島風味的縮影。Calum Fraser 形容此酒為「時間熟成的極致詮釋」，不僅味覺表現深刻，也傳遞酒廠的歷史記憶。

▲波摩ARC-54「Iridos Edition」。（圖／品牌提供）

這次拍賣所得將全數用於支持波摩母公司三得利全球烈酒（Suntory Global Spirits）在蘇格蘭當地社區的建設與公益發展。蘇富比威士忌專家表示，ARC-54 不僅是高年份老酒，更代表品牌持續以限量、設計與歷史價值擴展其收藏市場的地位。

根據《Whisky Advocate》網站的報導，目前全球拍賣紀錄最高的威士忌為 Macallan 1926年出產、熟成60年的 Valerio Adami 版本，於2023年倫敦蘇富比 220 萬美金成交，加上 25% 的買家佣金，總金額達到 273 萬美元，換算新台幣約為 8,067 萬元。

▲Macallan 1926 Valerio Adami。（圖／翻攝蘇富比官網）▲Macallan 1926 Valerio Adami。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲Macallan 1926 Valerio Adami。（圖／翻攝蘇富比官網）

關鍵字：

威士忌, 波摩, AstonMartin, 拍賣, 彩虹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

家寧出庭曝「沒與Andy老師對到眼」：一切都會越來越好

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被愛沖昏頭星座Top 3　射手不聽朋友勸「感覺對了」就熱戀

最容易被愛沖昏頭星座Top 3　射手不聽朋友勸「感覺對了」就熱戀

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵

摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵

Longchamp烤焦吐司包太可愛！「秋季話題3新包」迷你水餃袋百搭必收 《我奪走了公爵的初夜》徐玄仙女風、帥氣西裝切換自如　時髦反差超討喜 「適合姐弟戀」星座女Top 3 ！第一名自帶女王氣場默默吸引年下男 卡地亞熱賣Santos錶有小尺寸了　915萬美洲豹冰桶與水晶杯齊亮相 蘭蔻、資生堂「最美快閃店」即日開跑　尊寵待遇美照拍不完 夢幻聯名登場！Crocs寶可夢伊布毛絨厚底鞋、Converse哆啦A夢帆布鞋必收 77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面