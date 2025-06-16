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IVE REI直井怜日系穿搭天花板！少女感必收STAND OIL包、波點也是最愛

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記者鮑璿安／綜合報導

作為韓團IVE的日本成員，Rei 直井怜不僅在音樂舞台上展現亮眼實力，私下穿搭風格更是時髦指標！堪稱日系穿搭天花板，始終圍繞著「暗黑甜酷感」，結合日韓流行的街頭風、少女氣息與異材質混搭，成功打造專屬於REI的穿搭語言，以下就揭曉重點精髓。

▲▼ IVE REI直井怜日系穿搭天花板！ 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ IVE REI直井怜日系穿搭天花板！ 。（圖／翻攝自IG）

▲Rei 直井怜非常擅長「清新校園風」， 手上的冰藍色Fika Bag來自韓國小眾品牌STAND OIL 。（圖／翻攝自IG）

Rei 直井怜非常擅長「清新校園風」，翻開她的IG就會發現波點元素出鏡率超高，這次以白色淺印花襯衫搭配波點領帶，百褶裙與短襪小白鞋，整體散發日系制服感的俏皮青春。手上的冰藍色Fika Bag來自韓國小眾品牌STAND OIL，以極簡輪廓與柔和配色打造出夏日感滿滿的氛圍，掛飾小熊吊飾更點出少女的童趣視角。

▲▼ IVE REI直井怜日系穿搭天花板！ 。（圖／翻攝自IG）

▲Rei 以復古波點背心搭配兩件式裙裝，在白裙外又罩一件直筒褲，層次設計打破常規比例 。（圖／翻攝自IG）

第二套造型轉為度假感穿搭，Rei 以復古波點背心搭配兩件式裙裝，在白裙外又罩一件直筒褲，層次設計打破常規比例，更營造出90年代街頭少女的率性不羈。配件選擇上低調處理，讓視覺焦點集中在圖騰與材質。而第三套造型則完美詮釋她甜酷Y2K的時髦脈絡，紅色針織頭巾、雪白毛毛外套與同色系褲襪，帶有濃濃的冬季童話感，搭配的Versace Tag白色保齡球包款則為整體造型注入奢華現代感，別忘記以吊飾與多條掛繩細節增添玩味設計。

▲▼ IVE REI直井怜日系穿搭天花板！ 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ IVE REI直井怜日系穿搭天花板！ 。（圖／翻攝自IG）

▲Rei以紅色針織頭巾、雪白毛毛外套與同色系褲襪，呈現濃濃的冬季童話感 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

IVE, Rei直井怜, 時尚, 穿搭, 日系

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