PUMA薄底新作怪獸鞋必收！Converse「1908」復古慢跑鞋多色超吸睛

記者鮑璿安／綜合報導

復古鞋履不僅傳承品牌核心價值，經久不衰的廓形直至今日仍持續發酵，今夏PUMA 宣布1999 年問世的經典鞋型 MOSTRO OG 正式回歸，以未來感設計結合懷舊元素，再掀「怪獸鞋」熱潮；而 Converse 則透過全新「1908 Jogger」系列回望品牌創立初衷，演繹復古慢跑美學，為夏日穿搭注入嶄新活力。





▲PUMA MOSTRO OG 的命名源於義大利文「怪獸」，鞋款造型也的確如其名般充滿侵略性，設計靈感融合1960 年代田徑釘鞋與衝浪鞋元素。（圖／品牌提供）

PUMA MOSTRO OG 的命名源於義大利文「怪獸」，鞋款造型也的確如其名般充滿侵略性，設計靈感融合1960 年代田徑釘鞋與衝浪鞋元素，最大特色為橡膠材質的「刺狀大底」，視覺衝擊力強，踩踏間彷彿掌控全場節奏。鞋面採用不對稱剪裁，搭配鬆緊帶包覆設計，方便穿脫又具包覆性，呈現流線、貼合足型的未來感廓形。此次回歸版本率先推出黑色與亮黃配色，配有皮革與織料混搭鞋面，讓街頭風格更具層次感。品牌特別邀請暗黑超模 Amelia Gray 演繹形象大片，強調鞋款的實驗性與高辨識度，亦預告後續將陸續推出多種配色，滿足潮流玩家的不同喜好。





▲Converse 本次亮相的1908 Jogger 鞋款，以1970 年代的復古慢跑鞋為藍本 。（圖／品牌提供）



Converse 以經典致敬為核心推出名為「1908」的新系列，回溯品牌創立年份重返運動黃金年代的優雅演繹。本次亮相的1908 Jogger 鞋款，以1970 年代的復古慢跑鞋為藍本，具備楔形後跟與曲線感外底，提升穿著穩定度與復古辨識度鞋面選用麂皮與網布拼接，結合泡棉舌片與撞色內裡設計，傳遞復古運動風格。品牌更找來長期合作的創意音樂人 Tyler, The Creator 操刀設計三款主打配色：森林綠、芥末黃與海鹽藍，配上其個人品牌 GOLF le FLEUR* 標誌性細節，賦予鞋款強烈的潮流語彙。除外型吸睛，輕量中底與橡膠外底也讓這款復古鞋具備現代舒適性，適合日常穿搭使用。